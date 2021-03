Cashback di stato: come si utilizza e le carte di credito ammesse

Dal 1° gennaio del 2021 è iniziato ufficialmente il cashback di Stato che durerà fino al 30 giugno dell’anno successivo. L’iniziativa dell’esecutivo è stata particolarmente apprezzata dagli italiani visto che durante il cashback invernale (terminato il 31 dicembre 2020) gli aderenti hanno maturato ben 222 milioni di euro che lo Stato erogherà entro e non oltre il primo marzo dell’anno corrente. L’obiettivo di questa particolare manovra fiscale è semplice, incentivare il consumo in questo periodo di forte crisi finanziaria. Ovviamente per poter maturare il cashback è necessario pagare con carta gli acquisti effettuati in un negozio fisico, tutte le spese online infatti non sono considerate.

Come funziona il cashback di Stato

Il cashback, oltre ad incentivare il consumo, incentiva anche l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e sicuri, disincentivando al tempo stesso l’utilizzo del contante. Tutto ciò è possibile grazie ad un particolare sistema di restituzione in denaro di una percentuale di quanto pagato per un prodotto o per un servizio erogato da un negozio fisico. Ovviamente per poter usufruire del rimborso del 10% di quanto speso (fino ad un massimo di euro 1500 a semestre e purché siano state effettuate almeno 50 operazioni nel suddetto lasso temporale) è necessario registrarsi all’apposita applicazione IO, scaricabile su qualsiasi store.

Gli strumenti di pagamento ammessi

Per poter ottenere il rimborso parziale della spesa posta in essere occorre avere il cashback carta di credito , il meccanismo di restituzione del denaro infatti, si basa solo ed esclusivamente su mezzi di pagamento certi e pienamente tracciabili. Nella fase sperimentale sono stati ammessi diversi circuiti, come ad esempio Mastercard, Visa, Maestro American Express ecc. Non è possibile ottenere nessun rimborso invece, nel caso in cui vengano utilizzati strumenti come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Con il passare dei giorni però l’elenco delle carte di credito e di debito utilizzabili si aggiorna sempre di più, quindi è consigliabile tenerlo sott’occhio.

Come partecipare al cashback di Stato

Per poter ottenere il cashback è necessario innanzitutto possedere la propria identità digitale (Spid), oppure la carta elettronica digitale, con essa infatti è possibile iscriversi ad IO.it ovvero l’applicazione sviluppata per distribuire i diversi bonus concessi dallo Stato come ad esempio il bonus vacanze. È possibile altresì partecipare al cashback di stato iscrivendosi a particolari sistemi messi a disposizione da istituti di credito convenzionati con PagoPa, come ad esempio AppBancoposta, AppPostepay, Nexi, Enel X ecc. Durante la registrazione è necessario inserire il proprio codice fiscale e indicare gli strumenti di pagamento elettronici che utilizza, nonché l’iban su cui successivamente verrà erogato il cashback maturato.

Cosa fare se il pagamento non viene conteggiato

Dopo aver effettuato un pagamento è sempre consigliabile controllare (almeno 2 o 3 giorni dopo) se il 10% della somma sia stata rimborsata o meno. Nel caso in cui dovessero esserci problemi è possibile inviare un reclamo per i rimborsi mediante un apposito modulo scaricabile sul sito ufficiale di Consap, celebre società a partecipazione pubblica che si occupa proprio dei rimborsi.