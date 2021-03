Il grande successo delle sale videolottery (VLT) in Italia

Ci sono momenti che, più di altri, necessitano pause di svago, dei "motivi di gioco", come direbbe Ettore Giuradei. Ecco perché sono nate (e hanno proliferato) le sale VLT in Italia e nel mondo: si tratta di locali raccolti, anonimi, in cui entrare e giocare un po' in santa pace. Ovviamente, però, di questi tempi l'accesso a questo tipo di attività potrebbe essere decisamente poco agevole, dati i colori delle varie regioni: rosso, arancione, giallo, arancione rinforzato, rosso stinto, bianco, celestino rosa pallido...ok, un po' di confusione è naturale, quello che però ci è abbastanza chiaro è che ci siamo giocati una delle occasioni di sfago che, prima che questo cosiddetto "tempo pandemico" iniziasse, andavano per la maggiore, bene o male che fosse.

Ma questa occasione è davvero persa? Abbiamo qualche alternativa che possa valerci qualche ora di leggerezza, col cervello completamente staccato, divertendoci in compagnia dei nostri titoli preferiti? Ebbene, anche in questo caso (come ormai sempre più spesso accade) è la Rete a salvarci. Di cosa parliamo? Delle VLT online!



DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI VLT ONLINE

Se siamo appassionati di questo genere di giochi e ci sentiamo un po' senza bussola da quando le nostre amate sale VLT hanno chiuso, ecco che il VLT online potrebbe fare per noi la differenza: in pratica, gli stessi giochi a cui eravamo abituati a giocare muovendoci da casa, potremo trovarli comodamente seduti sul nostro divano, senza sforzo, senza problemi. Parliamo di titoli avvincenti, che ci potrebbero trasportare in un altro continente, a scoprirne misteri e, soprattutto, tesori: come ad esempio Book Of Ra VLT, una delle slot più appassionanti che il mercato ci mette a disposizione. Ormai, questo titolo e la sua capacità di rendere il giocatore un esploratore della Valle del Nilo, sono diventati un vero e proprio classico, ma non dubitate che possano esserci titoli assolutamente nuovi, sviluppati per le migliori e più sicure piattaforme in Rete dalle case di sviluppo più celebri al mondo: parliamo di Microgaming, di Play'n Go, Big Time Gaming, Pragmatic Play, NetEnt, Playtech e molte, moltissime altre, ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità a renderle uniche nel loro genere e riconoscibilissime le une dalle altre.

Ci sono, però, delle variabili da tenere in considerazione, prima tra tutte l'affidabilità dei siti che andiamo a consultare e sui quali potremmo decidere poi di giocare: Snaitech, ad esempio, è uno di quelli sicuri, ma la lista è lunga e potrete trovarla sul sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli, che rilascia le licenze per il gioco solo a siti e piattaforme che rispetteranno determinati canoni di correttezza del gioco e delle condizioni alle quali saremo invitati a fare le nostre puntate.



Insomma, le nostre amate sale VLT hanno chiuso, è vero, ma per ogni attività "fisica" che momentaneamente si trova fuori servizio, potremmo riuscire a trovare il suo corrispettivo online.

Certo, con le sale VLT siamo fortunati, dato che si tratta di piattaforme virtuali davvero all'avanguardia. Per quanto concerne, invece, altre attività, non ci resta che aspettare.