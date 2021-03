La‌ ‌mia‌ ‌opinione‌ ‌su‌ ‌Bitcoin‌ ‌e‌ ‌Criptovalute‌ ‌e‌ ‌dove‌ ‌ comprarne

Si sentono spesso i più disparati giudizi sui Bitcoin e le criptovalute in genere, tra chi pensa bisogni starne alla larga e chi invece li reputa il futuro in tutto e per tutto. È quindi chiaro che abbiano polarizzato l’opinione pubblica, anche se questa, lo sappiamo bene, è più sensibile ai pregiudizi che ai veri e propri fatti.

Cerchiamo quindi di chiarire innanzitutto cosa siano i Bitcoin e se davvero è il momento adatto per acquistarli.

Cosa sono e come funzionano i Bitcoin

Di cosa parliamo quando abbiamo a che fare con delle criptovalute? Nonostante siano spesso associate a esperti, economisti o spietati broker finanziari, il concetto di criptovaluta è incredibilmente semplice: si tratta semplicemente di una valuta virtuale che, per l’appunto, non possiamo trovare nelle nostre tasche ma su un portafoglio on-line che possiamo visionare quando vogliamo.

Tra queste criptovalute, il Bitcoin è la più diffusa è fortunata. Ideato nel 2009 senza nessuna grossa pretesa, da quel momento il suo valore è salito in maniera esponenziale, al punto che adesso un singolo bitcoin equivale a diverse decine di migliaia di euro, e secondo gli analisti il suo valore non sembra voler decrescere. Come è potuto succedere, vi chiederete?

È piuttosto difficile rispondere a questa domanda. I bitcoin si sono imposti nel mercato mondiale grazie ad una innumerevole serie di vantaggi.

Primo e innegabile vantaggio è la libertà con la quale effettuare le tue transazioni. Non è scontato, ma a differenza di come siamo abituati con le attuali banche, utilizzando i bitcoin i tuoi pagamenti sono istantanei e non prevedono limiti di somma.

E questo comporta anche un’altra particolarità: dato che non interviene nessun ente esterno, ad esempio una banca, non è previsto nessun costo di aggiuntivo o commissione.

Contrariamente a quanto in molti continuano a pensare, il bitcoin è una valuta sicura. Non c’è modo di intromettersi nei tuoi pagamenti o rubare i tuoi dati in modo malevolo. Inoltre, se lo desideri, puoi utilizzarli in modo assolutamente anonimo azzerando totalmente questo rischio.

Perché è il momento giusto per investire sui bitcoin

Oltre ai vantaggi che vi ho appena descritto c’è una grossa prospettiva da non dimenticare: i bitcoin sono un'enorme fonte di guadagno. Grazie all’inesorabile incremento del suo valore, il trading di bitcoin rappresenta una concreta possibilità all’interno dei mercati globali. Investire in questa valuta può comportare rendimenti stratosferici, che possono variare dalle centinaia di euro alle, potenzialmente, decine di migliaia.. E puoi fare tutto questo nella massima sicurezza.

Si tratta infatti di una tecnologia nuova e destinata ad espandersi. È in costante aumento il numero di aziende che accetta pagamenti in bitcoin ed è pronto a favorirne la diffusione.

Se non è questo il momento giusto per investire su questa realtà, allora quando?

Dove acquistare bitcoin

Se sei arrivato fin qui, è sicuramente perché sei interessato a questo tipo di investimento. Esistono ormai moltissime piattaforme adibite alla compravendita di Bitcoin e criptovalute. Non tutti, però, sono sicuri. Come anticipato, si tratta di un mercato estremamente ampio, e dunque può esporre anche a dei rischi. Pertanto, è necessario stare attenti e non lasciarsi abbindolare da finte promesse di fortuna assicurata e lasciarsi consigliare solo da veri esperti.

Per questo ti consiglio una comunità che ultimamente sta ottenendo molto spazio on-line: https://bitcoinera.io/it/ . All’interno potrai comunicare con autorevoli professionisti del Trading, farti rivelare i segreti del mestiere e delle maggiori tecniche di trading.

Saprai sicuramente che il mercato dei Bitcoin è molto instabile, ed è esattamente per questo che è giusto lasciarsi consigliare da chi ne capisce. Una volta che avrai iniziato a capire i segreti del Trading di Bitcoin, potrai iniziare a racimolare qualche guadagno.

Oltre a questo ti consiglio https://bitcoin.org/it/ , dove potrai usufruire di tutte le ultime notizie riguardanti il mondo delle criptovalute e il valore dei bitcoin in tempo reale. In questo modo sarai sempre aggiornato sulle ultime novità e sarai sempre pronto a far fruttare i tuoi investimenti in modo facile e sicuro.

Quindi non aspettare: con il valore del Bitcoin a questi livelli è il momento perfetto per iniziare ad investire!