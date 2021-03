Ma Google come vede il mio sito ?! Che cosa guarda Google quando entra nel mio sito? Si comporta come una persona?

Quando trascorri mesi o anni su un sito web, po magari migliaia di euro, è difficile fare un passo indietro e guardarlo in modo obiettivo. Riusciresti a guardarlo attraverso gli occhi dei tuoi utenti? Riusciresti a guardarlo come lo guarderebbe Google?

Se riuscissi a guardare il tuo sito web come lo guarderebbe Google, probabilmente scopriresti aree in cui il tuo sito web deve funzionare meglio.

La prima cosa importante che dobbiamo capire è che ogni volta che Google sceglie il tuo sito web per posizionarlo in uno dei risultati della sua classifica, scommette su di te, per gestire la sua risorsa più importante e cioè gli utenti che cercano, che sono la sua fonte principale di denaro.

Quindi puoi star certo che prima di posizionarti scansionerà a fondo il tuo sito.

Ma come fa Google a scegliere il mio sito? Come mi vede Google?

Ecco qui alcune informazioni inviateci da Luigi Gambella esperto di comunicazione e SEO, su come Google vede il nostro sito web

Innanzitutto, Google trova il tuo sito web

Per vedere il tuo sito web, Google deve trovarlo.

Quando crei un sito web, alla fine Google lo scoprirà in un modo o nell'altro(spesso attraverso un link). Googlebot esegue la scansione sistematica del Web, scoprendo siti Web, raccogliendo informazioni su tutti i siti Web e archiviando tali informazioni da restituire durante la ricerca.

Come aspirante ad una posizione di rilievo puoi aiutare Googlebot con questo processo e dovresti farlo. Se segui i passaggi seguenti, il tuo sito verrà indicizzato più velocemente.

Innanzitutto, crea una mappa del sito: una mappa del sito è un documento speciale creato solo per i motori di ricerca. Se il tuo sito manca di una mappa devi installarne una.

Gli utenti di WordPress possono installare Yoast ad esempio che ne genera una in automatico, questo è un metodo efficace.

Invia il tuo sito web a Strumenti per i Webmaster di Google

Gli Strumenti per i Webmaster di Google sono la risorsa di riferimento per molte informazioni preziose.

Come primo passaggio, dovresti registrare il tuo sito con Strumenti per i Webmaster di Google per assicurarti che venga indicizzato e renderizzato da Google. Dopo averlo fatto, è il momento di aggiungere la tua mappa del sito. In Strumenti per i Webmaster di Google, fai clic sul tuo sito. Quindi, vai a "Sitemaps" . Se non è presente alcuna mappa del sito, fare clic su "Aggiungi / testa mappa del sito" nell'angolo in alto a destra. Aggiungi la mappa del sito che hai creato nel passaggio precedente.

Ora che Google vede il tuo sito web, devi scoprire cosa vedrà quando lo guarderà.

Google guarda il tuo titolo

Dopo aver controllato il tuo file robots.txt, Google esamina una serie di contenuti sul tuo sito web: il titolo della pagina. È un meta tag, racchiuso da <title> nel codice HTML della tua pagina.

Il tag del titolo è stato chiamato "il singolo elemento SEO più importante sulla pagina" e "il più importante fattore SEO sulla pagina"(lato contenuti).

Ecco come Google vede il tag del titolo:

Google vede il tuo intero titolo, ma riporta al massimo 65 caratteri. Quei 65 caratteri sono ciò che un utente vedrà quando la tua pagina appare nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Per la parola Zalando ad esempio, Google vede nel titolo "Zalando - Shoes and Fashion Online" come mostrato nell'immagine sopra.

Google vede tutti i titoli su tutte le tue pagine e desidera che ognuno sia unico. Non assegnare a ogni pagina del tuo sito lo stesso titolo.

Google vede le parole chiave nel titolo ma non vuole vedere parole chiave in eccesso. In altre parole, il tag del titolo dovrebbe contenere più di semplici parole chiave ma dei concetti riassuntivi del contenuto di pagina.

Google guarda la tua descrizione

Dopo aver esaminato il titolo, Google passa alla descrizione della pagina.

La descrizione della pagina è un altro meta tag, questa volta racchiuso dal tag <description>.

Sebbene Google indicizzi la tua meta descrizione, non la utilizza come fattore di posizionamento. In altre parole, non otterrai classifiche più alte con un po 'di genio frizzante di un tag descrittivo incentrato sulle parole chiave. Una descrizione è lì per i tuoi utenti e Google guarda la descrizione da mostrare agli utenti sulla SERP(la pagina dei risultati GOOGLE).

Devi includere una meta descrizione in ogni pagina, sapendo che Google la guarda, ma non dipende da essa come fattore di posizionando principale. Google inserisce la descrizione in una scala di valori.

Sii quindi accurato e scrivi una breve meta descrizione per ogni pagina, di circa 160 caratteri e, cosa più importante, di scrivila per gli esseri umani e poi per i motori di ricerca.

Ricorda! Questa descrizione è probabilmente l'unico testo pubblicitario gratuita che otterrai su tutto il pianeta. Quindi non sorvolare. Dedica tempo alla creazione di descrizioni accattivanti che aumenteranno la percentuale di clic.

Le Immagini – Ma Google ha gli occhi???

Google è un gigante cièco...almeno per ora.

Google non può vedere cosa c'è nelle tue immagini, ma guarda i tag alt per leggere di cosa tratta l'immagine che poi si posiziona su Google.

Google è abbastanza bravo a guardare praticamente scansionare qualunque cosa stia sul tuo sito.

Grazie al tag Alt!

Ma per il tuo sito, il tag Alt sulle immagini è ciò che conta davvero. Questo è ciò che Google indicizza e utilizza come parte dei risultati della ricerca. Anche se Google non vede le immagini.

Un tag alt fa parte del codice HTML di qualsiasi immagine sul tuo sito.

<img src = "http://www.esempi.it/immagine.png" alt = "Parola Chiave">

Dove sta scritto "parola chiave" nella riga sopra è il punto in cui dovresti fornire una breve descrizione della tua immagine. Ogni singola immagine ha bisogno di questo e deve essere una descrizione correlata all'immagine reale.

Ad' esempio se inserisci la foto di un cane di razza Boxer il Tag Alt potrebbe essere “Bob, Cane di razza Boxer Adulto”

Google guarda i contenuti

Ora siamo arrivati ​​all'aspetto fondamentale di ciò che vede Google: i tuoi contenuti.

Per "contenuto" intendo tutto ciò che è libero dal codice HTML e visualizzato per gli utenti in tutta la sua gloriosa bellezza - non scoraggiato dai requisiti di lunghezza e libero di trasmettere informazioni potenti, convincenti e utili.

<<Contenuto! Lo adoro.>> Ecco cosa pensa un Bot di Google quando ne trova di nuovo!

Ogni singola parola della tua pagina viene visualizzata e indicizzata da Google. E più contenuti hai, meglio è.

Ti consiglio di creare quanto più contenuto possibile per ogni pagina. Non puoi sbagliare creando più contenuti. Ma per favore, assicurati che si tratti di contenuti di qualità.

Google non solo guarda tutti i tuoi contenuti, ma fa letteralmente girare la testa del Googlebot verso di te, ogni volta che pubblichi nuovi contenuti. Questo è il motivo per cui insistiamo nel produrre contenuti di durata epica ogni settimana su SitoWP.it e perché ti suggerisco di fare lo stesso.

Web Core Vitals

I principali parametri vitali web sono un insieme di fattori specifici che Google considera importanti per l'esperienza utente complessiva di una pagina web. In breve, i Core Web Vitals sono un sottoinsieme di fattori che metteranno insieme il punteggio di "esperienza della pagina" secondo Google (in pratica, il modo in cui Google dimensiona l'esperienza di un utente complessiva della tua pagina).

L'esperienza sulla pagina sarà un miscuglio di fattori che Google considera importanti per l'esperienza dell'utente, tra cui:

HTTPS

Mobile-friendly

Mancanza di popup interstitial

"Navigazione sicura" (in pratica, senza malware sulla tua pagina)

Nei Core Web Vitals saranno una parte importantissima di quel punteggio.

Google esprime altri parametri che individua come Vitali eccoli di seguito:

LCP

la velocità con cui una pagina può caricare e visualizzare tutti i suoi elementi visivi sullo schermo.

FID

(FID) è un'importante metrica incentrata sull'utente per misurare la responsività.

La velocità con cui una pagina può caricare ed eseguire qualsiasi codice richiesto dal browser affinché i componenti rispondano rapidamente all'interazione dell'utente.

CLS

Spostamento cumulativo del layout (CLS)

Cumulative Layout Shift (CLS) indica la stabilità di una pagina durante il caricamento (nota anche come "stabilità visiva").

In altre parole: se gli elementi della tua pagina si spostano durante il caricamento della pagina, allora hai un CLS elevato. Che è un male.

Questi sono solo alcuni dei Core Vitals, ce ne sono alcuni altri e se li segui alla perfezione, non solo avrai delle buone certezze di posizionarti, ma soprattutto i tuoi clienti ne gioveranno durante la loro esperienza sul tuo sito web.

Conclusioni

Dai un nuovo sguardo al tuo sito web usando il punto di vista di Google, ti aiuterà a uscire dalla routine dell'ossessione per le stesse vecchie cose sul tuo sito.

È probabile che Google si preoccupi di alcuni fattori che sono diversi da ciò che continui a guardare. Quelli che ho elencato sopra sono i più importanti di questi fattori.

Perché non dedichi alcuni minuti al tuo sito web, esaminando ciascuno di questi fattori. Vedi se riesci a intravedere ciò che Google sta vedendo. Potresti davvero migliorare le tue classifiche su Google.