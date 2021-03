Confartigianato Cuneo: la “Passeggiata gourmet” di marzo è ambientata a Dogliani

Purtroppo, i limiti e le restrizioni imposte dalla recente entrata del Piemonte in “zona rossa” non permettono l’organizzazione della passeggiata (che verrà realizzata non appena possibile), ma la presentazione dell’escursione, e delle ditte del territorio coinvolte, verrà trasmessa in streaming sabato 20 marzo 2021 - alle ore 16.00 sul sito web https://cuneo.confartigianato.it/, sulla pagina Facebook di Confartigianato Cuneo e sull’emittente televisiva interregionale Telegranda (canale 186 d.t.).