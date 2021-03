Capodanno a Prato Nevoso: botte all'imbucato alla festa, 25enne esperto di arti marziali a processo per lesioni

Un episodio alquanto surreale quello portato all’attenzione del giudice in Tribunale a Cuneo, che vede imputato un ragazzo ligure accusato di lesioni ai danni di un saviglianese a lui sconosciuto, parte offesa nel procedimento, classe 1996.

La vicenda, il capodanno del 2018 a Prato Nevoso. L’imputato e la sua compagnia, quell’anno, avevano deciso di affittare un residence a Prato per festeggiare l’ultimo dell’anno.

La parte offesa invece aveva raggiunto la località in pullman da Sanfrè per partecipare ad un’altra festa. “Non mi ricordo nulla del viaggio in pullman. Quando siamo arrivati i miei amici mi hanno perso di vista. Avevo mischiato molti alcolici” - ha raccontato il saviglianese che, per qualche motivo si è ritrovato nel residence dell’altro gruppo- “Mi sono ritrovato in ospedale il mattino dopo”.

L’imputato, presente in aula, ha fornito la sua versione: “Stavo cucinando, quando è entrato il ragazzo l’atmosfera si è fatta più tesa. Una mia amica è scoppiata a piangere. Nessuno di noi lo conosceva, mi sono avvicinato e gli ho chiesto se volesse cenare lì con noi. Non mi ha risposto. Mi è venuto incontro e ha fatto il gesto il toccarsi la tasca dietro: ci siamo tutti spaventati e io d’impulso gli ho dato tre o quattro pugni in faccia. Pratico thai box amatoriale da qualche anno. Dopo una mezz’ora sono arrivati i carabinieri che avevamo chiamato. Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto. Chiedo scusa al ragazzo.”

Ad aprile, la discussione.