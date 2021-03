Cuneo, Giorgio Musso aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia annuncia con soddisfazione l’adesione di Giorgio Musso, Assessore e Vicesindaco di Monastero Vasco, a Fratelli d’Italia. “Sono molto contento di entrare a far parte di Fratelli d'Italia e di poter portare all'attenzione i bisogni e le necessità dei nostri piccoli Comuni. Un grazie particolare a William Casoni, Monica Ciaburro, Paolo Bongioanni e Rocco Pulitanò per la calorosa accoglienza riservatami". dichiara Giorgio Musso. “Un caloroso benvenuto a Giorgio. Un amministratore capace e competente che ha dimostrato con l’esperienza maturata l’attaccamento al proprio territorio. Fratelli d’Italia è sempre più radicato nella nostra Provincia, così da poter rispondere in modo via via più capillare alle esigenze e alle istanze dei cittadini.” commenta William Casoni, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia. Chiunque desiderasse avere maggiori informazioni può visitare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com e la nostra Pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo, o contattarci via mail all’indirizzo fratelliditalia.provcuneo@gmail.com