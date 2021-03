Il viceministro Morelli al cantiere del Tenda, Riberi: “Passo avanti importante, ora servono risposte”

La data precisa è ancora da definire ma nel corso della prossima settimana il viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli raggiungerà la provincia Granda e, nello specifico, il cantiere del tunnel di Tenda allo scopo di realizzare un sopralluogo: a darne notizia Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte.

“Un passo avanti importante, raggiunto grazie al pressing che abbiamo effettuato al mit tramite i parlamentari del nostro territorio – ha detto - , che segue quello di giovedì scorso, ovvero la ratifica della nomina dei trenta nuovi commissari alle infrastrutture”.

“Possiamo così pensare di poter stabilire soprattutto i tempi in cui risolvere la situazione – ha aggiunto Riberi - . Vogliamo risposte chiare, da ANAS e dallo stato, e anche dal lato francese: la CIG viene rimandata di mese in mese, e non si può continuare così, nell’incertezza, per un tunnel che connette tre stati ed è indispensabile per la nostra valle e la nostra provincia. Oltre alla galleria, serve chiarezza anche sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza: da quel che ci è stato detto, per la riapertura del tratto Breil-Nizza si dovrà aspettare l’autunno, e questo è inaccettabile”.

Ma l’ambito delle infrastrutture non è l’unico nel quale la città di Limone si ritrova ad avere degli ostacoli da superare: il ritorno della zona rossa in Piemonte, infatti, sta riportando l'orologio della percezione della lotta alla pandemia indietro di 365 giorni.

“Se la curva dei contagi sale, come sta avvenendo, è giusto e doveroso adottare tutti i provvedimenti atti a contenere il virus – specifica ancora il sindaco - , ma non si può non tener conto delle istanze dei cittadini e delle attività produttive: servono ristori immediati e reali, altrimenti molte attività produttive si ritroveranno a dover chiudere, e non per colpa loro”.

“C’è un po’ di confusione e alcuni cortocircuiti, specie sotto l’aspetto dell’accesso alle seconde case che, ad oggi, parrebbe essere possibile raggiungere; continuiamo a ricevere telefonate di persone confuse, che chiedono informazioni, le informazioni cambiano di giorno in giorno e questo aumenta il senso di precarietà e di confusione. Si faccia chiarezza”.