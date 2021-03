Saluzzo, "troppa burocrazia in tempo di Covid per il rinnovo dell’abbonamento del parcheggio blu "

Firmata da Paolo Radosta (Fratelli d’Italia) arriva la segnalazione di un problema che tocca diversi residenti saluzzesi ed è relativa al servizio di abbonamento mensile per il parcheggio dei loro veicoli, nelle aree di sosta a pagamento.

“Il rinnovo di questo servizio è di norma regolato tramite una transazione delegata alle tabaccherie convenzionate – ( dice la comunicazione )- Dal mese di marzo, tuttavia, ai richiedenti il servizio non è più solamente richiesta l’esibizione del libretto di circolazione, ma la compilazione di una documentazione con tutti i propri dati sensibili, la cui produzione richiede circa 10/15 minuti".

La compilazione inoltre non sarà una tantum, continua la segnalazione, ma necessaria ad ogni rinnovo mensile del servizio.

"Il gestore incaricato, GestoPark srl, riferisce che tale procedura è in effetti richiesta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Saluzzo.

In un periodo pandemico come quello attuale sarebbe quanto mai essenziale procedere con la semplificazione e non con l’aumento della burocrazia. La stessa, oltre a rallentare ogni processo funzionale, diviene in questo caso anche lesiva nei confronti di più parti. L’’utente, costretto a dover soffermarsi per diversi minuti in uno spazio chiuso, situazione da evitare in un periodico pandemico, ed a dover fornire ad un terzo i propri dati sensibili - continua Radosta.

Parte lesa è anche lo stesso esercente della tabaccheria, che in genere serve un’utenza che occupa un arco temporale ridotto e che altresì in questo periodo è costretto a far soffermare nel locale un numero ridotto di clientela. La compilazione della modulistica rischia di arrecargli una perdita economica.

Sarebbe certamente più congruo che la GestoPark srl permettesse all’utenza di compilare questa documentazione nei propri uffici, magari con appuntamento prefissato, e che la richiedesse solo nella prima occasione, rinnovando in seguito sulla base delle informazioni precedentemente rilasciate. Il che permetterebbe anche una trasmissione più snella e riservata dei dati sensibili degli utenti, senza ricorso di una parte terza". L’azienda spiega che tale provvedimento vuole anche arginare un malcostume sempre più diffuso, che vede soggetti residenti fuori Saluzzo richiedere l’abbonamento a tariffa convenzionata. "Ma in ogni modo riteniamo che vi siano le condizioni per porre rimedio a quello che è un disservizio, un surplus burocratico ed anche una situazione di potenziale criticità sanitaria".

L’Ufficio tecnico del Comune, proprio oggi ha comunicato che da ieri, lunedì 15 marzo, gli abbonamenti per i parcheggi a pagamento comunali, saranno acquistabili presso l’ufficio Gestopark, in corso Italia 30, con apertura al pubblico, previo appuntamento, nei seguenti orari: martedì 9.30-10.30; mercoledì 8.30-9.30/14-15, giovedì 12-13; venerdì 8.30-10.

Per l’appuntamento, si potranno contattare i seguenti numeri di telefono dal lunedì al sabato (con orario 09-12/15-17): 0175/45610 e 335 349671.

Oppure, inviare una mail al seguente indirizzo: ufficio.saluzzo@gestopark.it I modelli per le autocertificazioni da allegare alla richiesta, possono essere scaricati dal sito del comune di Saluzzo al link: https://comune.saluzzo.cn.it/modulistica/polizia-municipale/ed inviati via mail all’ufficio, sarà poi concordata la modalità di consegna dell'abbonamento da parte di personale Gestopark. Alternativamente, si potranno compilare direttamente presso l’ufficio al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

Ecco le tariffe degli abbonamenti disponibili: Mensile residente 25 euro. Mensile non residente 55 euro. Annuale residente 250 euro. Annuale non residente 550 euro. Annuale mercatale (per 1 solo giorno di mercato) 100 euro, annuale mercatale (per tutti i mercati e le fiere) 200 euro.