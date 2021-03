Volley maschile Serie B: Savigliano si impone 3-1 sul campo del Sant'Anna Tomcar Torino fanalino di coda

Vittoria per 3-1 del Gerbaudo Savigliano sul campo del Sant'Anna Tomcar Torino. In casa del fanalino di coda del girone Bonifetto schiera l'ex Vittone in palleggio con Ghibaudo opposto, centrali Ghio e Manca, schiacciatori Bossolasco e Dutto, libero Rabbia.

Alla vigilia il mister aveva ravvisato la pericolosità di un Sant'Anna libero da pressioni di classifica e pertanto una partita ricca di insidie; infatti il primo set ha visto il Gerbaudo sempre a rincorrere il break avversario e dopo averlo raggiunto farselo nuovamente sfuggire, tanto da costringere il mister a sostituire capitan Bossolasco con Garelli e Manca con Gonella. Ma ai vantaggi ha la meglio la formazione di casa. Secondo set con Bossolasco nuovamente in campo e con Gonella al centro. Migliore l'appoccio alla gara; equilibrio fino al 15 a 16. Allungo deciso dei saviglianesi che portano in parità l'incontro. Set fotocopia il terzo ed il quarto , con i torinesi a rincorrere Savigliano fino a metà set (sempre 15 a 16 per i biancoblu). La maggiore qualità dei ragazzi di Bonifetto e di Brignone portano il Gerbaudo ad avvantaggiarsi nel punteggio, ma in entrambi i finali di set i padroni di casa con volontà ed orgoglio si riportano sotto mettendo a rischio i tre punti da portare a Savigliano. Da segnalare l'ottima prova di Ghibaudo top scorer con ben 31 punti.

Prossimo turno ancora in trasferta, sabato 20 a Romagnano Sesia.

Sant'Anna Tomcar Torino 1

GERBAUDO Volley Savigliano 3

(29/27 - 20/25 - 23/25 - 23/25)

GERBAUDO: Bergesio N., Bossolasco F. (15), Caula M., Cravero S., Dutto F. (14), Gallo D., Garelli M. (1), Ghibaudo G. (31), Ghio G. (6), Gonella A. (3), Manca I., Marocco L., Rabbia P., Vittone A. (2) Allenatori: Bonifetto R., Brignone M.