Tanti progetti nel futuro prossimo di Pian Munè di Paesana

“Non resta che lasciarci alle spalle una stagione invernale vissuta a metà, non senza qualche rammarico ma con la consapevolezza che se non altro noi la nostra parte l’abbiamo fatta e che le stazioni sciistiche, insieme a tutte le realtà di montagna, torneranno ad essere quei luoghi sicuri e fonte di relax e benessere che sono sempre stati. Adesso è ora di pensare al futuro e lo stiamo facendo con i progetti per la bella stagione che tra qualche mese comincerà”.

Non manca l’ottimismo a Valter e Marta, i due giovani gestori della stazione di Pian Munè di Paesana.

Tra i lavori in cantiere, Pian Munè – il cosiddetto “terrazzo sulla Pianura Padana - sta pianificando una revisione della cartellonistica degli itinerari escursionistici, un ampliamento del bosco della Trebulina (semplicemente pulendo sentieri già esistenti), un ampliamento dell’area solarium del rifugio in quota con sistemazione di un nuovo parco giochi per i bambini anche a monte della seggiovia.

Insieme all’Amministrazione comunale, di concerto con le forze dell’ordine, è al vaglio la realizzazione di un secondo parcheggio che terrà conto dell’aspetto paesaggistico, per gestire i flussi ed evitare situazioni di disordine stradale.

Nel frattempo si prosegue nei fine settimana con la consegna a domicilio dei piatti del rifugio, fino ad arrivare a Pasquetta con la grigliata a domicilio.

Per info o prenotazione piatti: 328 692 5406 (anche con messaggio whatsapp).