TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile! Nell’ultimo weekend cinque gare rinviate per Covid-19. La Cbf Balducci Macerata conquista la Coppa Italia di A2

Fase delicata in serie A2 Femminile con cinque partite, tra Pool Promozione e Pool Salvezza, rinviate a seguito del riscontro di alcune positività al Covid-19. Partiamo però con la Coppa Italia, che domenica ha vissuto il suo ultimo atto con la finalissima di Rimini tra la Lpm Bam Mondovì ed il Cbf Balducci Macerata. Ad aggiudicarsi la vittoria ed il trofeo è stata la formazione marchigiana, che ha liquidato in 3 set le Pumine di Delmati, alla terza finale persa in quattro stagioni.

Eppure Mondovì aveva registrato una buona partenza, che le aveva consentito di presentarsi nelle fasi finali del primo set avanti sul 23-21. Un filotto di quattro punti consecutivi messo a segno da Lipska e compagne, permetteva al Macerata di conquistare il parziale. Da quel momento in poi le Pumine hanno accusato il colpo, mentre le marchigiane sono andate via via crescendo, mettendo in mostra ottime doti difensive e una buona efficacia in attacco. Vittoria meritata, dunque, per la squadra di coach Luca Paniconi.

Per uno "scherzo" del calendario le due squadre si sarebbero dovute affrontare domenica in Pool Promozione. Gara che per l’impegno di Coppa è stata posticipata a questo mercoledì alle ore 17. Visto il poco tempo a disposizione, la Lpm ha preferito non fare ritorno a Mondovì al termine della finale, scegliendo una località dell’anconetano come sede del ritiro fino alla gara di mercoledì. L’unica partita della Pool Promozione che si è regolarmente disputata è stata quella tra il Cuore di Mamma Cutrofiano ed il Green Warriors Sassuolo.

La squadra emiliana ha compiuto un autentico exploit, imponendosi per 1-3. Alle salentine di Carratù non sono bastati i 27 punti messi a segno dalla cubana Castaneda per muovere la classifica. Per Sassuolo, invece, seconda vittoria consecutiva e conseguente abbandono dell’ultimo posto della graduatoria. Nella Pool Salvezza si sono giocate due gare sulle quattro in programma. Netta la vittoria ottenuta dall’Itas Martignacco ai danni della Futura Giovani Volley Busto Arsizio per 3-0.

Futura che è incappata così nel primo stop di questa Pool Salvezza. La squadra lombarda è rimasta in partita nel primo set, per poi calare vistosamente nel resto del match. Le ragazze di coach Marco Gazzotti hanno brindato così al secondo successo in questa seconda fase di stagione, accorciando inoltre le distanze dalla prima posizione. A Montecchio Maggiore, infine, è andato in scena un autentico spareggio salvezza con avversario l’Exacer Montale.

La vittoria è andata alla formazione vicentina della Sorelle Ramonda Ipag, trascinata dalla splendida prova di Valeria Battista (29 punti e percentuale in attacco del 63%). Grazie a questo successo il Montecchio ha agganciato in classifica proprio il Montale. Ecco di seguito il consueto quadro degli impegni delle due Pool e le classifiche aggiornate:

RISULTATI 3^ GIORNATA DI POOL PROMOZIONE 14/03/2021

S. G. Marignano A&S Roma Rinv. Cbf Macerata Lpm Mondovì Rinv. Volley Soverato Eur. Pinerolo Rinv. Meg. Vallefoglia Sigel Marsala Rinv. Cdm Cutrofiano G.W. Sassuolo 1-3

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 2 47 2 A&S Roma 1 47 3 Meg. Vallefoglia 2 44 4 Eur. Pinerolo 1 38 5 Cdm Cutrofiano 2 37 6 Cbf Macerata 1 36 7 Sigel Marsala 2 35 8 G.W. Sassuolo 3 34 9 Volley Soverato 2 33 10 S.G. in Marignano 2 33

PROGRAMMA 4^ GIORNATA POOL PROMOZIONE 21/03/2021

A&S Roma Meg. Vallefoglia - Lpm Mondovì S. G. Marignano - Eur. Pinerolo Cdm Cutrofiano - Sigel Marsala Volley Soverato - G. W. Sassuolo Cbf Macerata -

3^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 14/03/2021

Olimpia Ravenna Club Italia Crai Rinv. Cda Talmassons G.H. Olbia Rinv. Itas Martignacco F. Busto Arsizio 3-0 Ipag Montecchio Exacer Montale 3-1

RIPOSA: Barricalla Cus Torino

LA CLASSIFICA DI POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 F. Busto Arsizio 3/8 32 2 Martignacco 3/10 27 3 O. Ravenna 2/10 26 4 H. Olbia 2/8 24 5 Cus Torino 2/8 20 6 Club Italia Crai 1/8 19 7 Cda Talmassons 1/10 15 8 Exacer Montale 1/8 6 9 Ipag Montecchio 3/10 6

PROGRAMMA 4^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 21/03/2021

Exacer Montale Itas Martignacco - G.H. Olbia Olimpia Ravenna - B. Cus Torino Cda Talmassons Rinv. Club Italia Crai Ipag Montecchio -

RIPOSA: Futura Giovani Volley Busto Arsizio