Sci alpino femminile: cancellata anche la seconda giornata di prove di discesa a Lenzerheide

Per il secondo giorno consecutivo sono state annullate sulla pista di Lenzerheide le prove della discesa femminile e di quella maschile, valevoli per le finali di Coppa del mondo.

La fitta nevicata delle ultime ore, il vento cresciuto nel corso della mattinata e i lavori in corso sul tracciato di pulizia dalla neve per mettere in condizioni di sicurezza la pista, hanno indotto il Comitato Organizzatore e la FIS a cancellare anche il secondo giorno di allenamento ufficiale.

Tutto ciò comporterebbe, in termini di regolamento, la cancellazione delle due gare inizialmente stabilite per la giornata di mercoledì 17 marzo, in quanto le finali non prevedono spostamenti o cambi rispetto al programma originario.

Tuttavia è intenzione della Federazione Internazionale far disputare sia le necessarie prove che le discese nella giornata di domani, su due tracciati accorciati e abbassati con partenza dal cancelletto del supergigante. Una decisione ufficiale verrà comunicata nel corso del consueto Team Captain Meeting, in programma alle ore 17.00.