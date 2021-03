La “Passeggiata gourmet” di marzo organizzata da Confartigianato Cuneo è ambientata a Dogliani

È Dogliani ad ospitare la terza “Passeggiata gourmet”, iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione di Cuneotrekking, il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi, nell’ambito del suo progetto triennale dei Creatori di Eccellenza. In un intreccio virtuoso di artigianalità e turismo outdoor, il terzo itinerario dell’anno, denominato il “Sentiero Santa Lucia”, prevede un percorso ad anello: sulle dolci colline a nord di Dogliani si snodano panoramiche stradine poco frequentate che affiancano vigneti, aziende vitivinicole e antiche tenute ben recuperate.

Purtroppo, i limiti e le restrizioni imposte dalla recente entrata del Piemonte in “zona rossa” non permettono l’organizzazione della passeggiata (che verrà realizzata non appena possibile), ma la presentazione dell’escursione, e delle ditte del territorio coinvolte, verrà trasmessa in streaming sabato 20 marzo 2021 - alle ore 16.00 sul sito web https://cuneo.confartigianato.it/, sulla pagina Facebook di Confartigianato Cuneo e sull’emittente televisiva interregionale Telegranda (canale 186 d.t.).

Interverranno Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo; Giuseppe Altare, presidente della Zona di Dogliani di Confartigianato Cuneo; Ugo Arnulfo, Sindaco di Dogliani; Claudio Piazza, presidente di ANCoS (Associazione Nazionale delle Comunità Sociali e Sportive) Cuneo; Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo; Valerio Dutto, di Cuneotrekking; Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Tra le ditte del territorio coinvolte dall’iniziativa: Trattoria Battaglino (Dogliani), Al Biancospino (Bossolasco), Birrificio Baladin (Piozzo).

«Con le Passeggiate gourmet - sottolineano Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e Giuseppe Altare, presidente di Zona - andiamo così a completare il trittico dei Creatori d’Eccellenza, il progetto promozionale, avviato dalla nostra Associazione, per dare impulso al valore artigiano e al suo ruolo strategico nella promozione del territorio. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie».

Approfondimento:

https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/percorso-santa-lucia-dogliani/