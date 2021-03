Volley femminile B2: l'UBI Banca Bosca Cuneo vince a Carcare

Importante vittoria in trasferta per la squadra di Serie B2 dell’Ubi Banca Bosca Cuneo. Dopo il rinvio del derby casalingo con le ‘cugine’ albesi, le giovani biancorosse rientrano in campo in Liguria, imponendosi in rimonta nella difficile trasferta di Carcare.

Dopo aver perso il primo set (25-18), le ragazze di coach Petrelli cambiano marcia e ribaltano la situazione (19-25 / 23-25 / 20-25), portando a casa tre punti non solo preziosi per la classifica ma soprattutto per il morale.

«Una bella prova caratteriale - commenta coach Liano Petrelli - contro una squadra aggressiva sin dall’inizio. Siamo cresciuti molto tecnicamente, sia in difesa sia in attacco. Abbiamo visto una squadra pronta fisicamente, grazie al lavoro settimanale con Lorenzo Giraudo e Stefano Cavallera. Spiace per questa pausa nei campionati giovanili, utili alle nostre ragazze per trovare il giusto ritmo gara. Dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione, approcciando nella corretta maniera tutte le gare, sin dal fischio d’inizio».

SERIE B2 (girone A1) – ottava giornata

ACQUA CALIZZANO CARCARE – UBI BANCA BOSCA CUNEO 1-3(25-18 / 19-25 / 23-25 / 20-25)

UBI Banca Bosca Cuneo: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Ulligini, Basso, Caprioglio, Gay (L), Scialanca (L). All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

SERTECO V.SCHOOL GENOVA – LIBELLULA AREA BRA 1-3

L'ALBA VOLLEY – NORMAC AVB GENOVA 2-3

CLASSIFICA: Normac AVB Genova 15, Libellula Area Bra 14, Serteco V.School Genova 12, Acqua Calizzano Carcare, L’Alba Volley* 11, UBI Banca Bosca Cuneo* 6.

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO (nona giornata, sabato 20 marzo 2021)

UBI BANCA BOSCA CUNEO - LIBELLULA AREA BRA (ore 20,00)

L’ALBA VOLLEY– SERTECO V.SCHOOL GENOVA (ore 21,00)

NORMAC AVB GENOVA - ACQUA CALIZZANO SV (ore 21,00)