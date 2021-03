A Cuneo si torna a manifestare per il ritorno a scuola: appuntamento domenica in piazza Galimberti

Domenica 21 marzo, dalle ore 16 alle 17,30, in piazza Galimberti a Cuneo il Comitato "Scuole Aperte Cuneo" promuove la manifestazione nazionale "TorniAMO a Scuola!", organizzata dalla Rete Nazionale “Scuola in Presenza” per chiedere a gran voce la riapertura delle scuole.

Chi non risiede nel comune o nella provincia di Cuneo può partecipare, purché munito di autocertificazione indicante lo spostamento per manifestazione di carattere nazionale.

I promotori dell'iniziativa, che si svolgerà in contemporanea nelle piazze di tutta Italia, invitano a partecipare indossando mascherina e rispettando il distanziamento fisico, portando con sé bandiere bianche (perché la scuola non ha colore), maschere integrali bianche (a testimoniare l'alienazione degli studenti), cappelli a cono d'asino (per denunciare la dispersione scolastica), una campanella (da far suonare a intervalli regolari), zaini (da disporre a scacchiera sulla piazza vicino ai ragazzi), disegni dei bambini e cartelli fatti dai ragazzi da appoggiare sugli zaini con sopra scritto gli slogan: #TorniAMOaScuola, #LaScuolaAScuola, #Scuola=Futuro, #DimenticatiADistanza.

Maggiori informazioni sul profilo Instagram #scuoleapertecuneoe e sulla pagina Facebook Scuole Aperte Cuneo.