Beinette, uso scorretto dei cassonetti stradali. L'assessore Macagno: "Mancanza di buona educazione"

Il comune di Beinette invita la cittadinanza a rispettare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti, in modo da contribuire al decoro e alla pulizia del paese.

"I cassonetti stradali sono al servizio della comunità. Sono provvisti di serratura quindi devono essere chiusi." - spiega l'assessore all'ambiente, Iosi Macagno - "Nel caso in cui il cassonetto più vicino a casa vostra sia già colmo, potete utilizzare uno degli altri posizionati nelle vicinanze, le chiavi sono uguali per tutti. Se riscontrate un malfunzionamento o una rottura avvisate tempestivamente, meglio se con una foto al mio WhatsApp 3488029421. Qualcuno deve provvedere a risolvere queste situazioni, che non sono un disservizio, ma una mancanza di buona educazione. Certa di trovare la vostra fattiva collaborazione vi ricordo che siamo in emergenza sanitaria e in zona rossa, quindi abbiamo bisogno dell'impegno di tutti, ciascuno nel proprio ambito".