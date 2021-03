Busca, dopo due mesi di restyling riapre piazza Savoia

E’ stata riaperta questa mattina piazza Savoia a Busca, a poco più di due mesi dall’avvio dei lavori di restyling. La direzione per entrare e uscire della piazza è cambiata: si entra dalla rotatoria in via Umberto I e si esce dalla rotatoria in corso Giolitti con senso unico di marcia, mentre prima entrata e uscita erano entrambe sul lato corso Giolitti. Anche il disco orario per la sosta è cambiato ed è imposto dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19.



Allargato il marciapiede, in totale assenza delle barriere architettoniche ora la piazza è meglio fruibile dai pedoni. Mentre i nuovi alberi fanno già da schermo alla strada provinciale, saranno presto inseriti gli arredi urbani: panchine e fioriere arriveranno prossimamente.