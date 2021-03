Cherasco, vaccini: servizio di supporto per le persone ultra 70enni in difficoltà per l'adesione

Il Comune di Cherasco ha creato un servizio in supporto alle persone ricomprese nella campagna vaccinale (ultra settantenni) che siano sprovviste di qualsiasi supporto tecnico per provvedere alla prenotazione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it.

Il predetto servizio è rivolto a tutti i cittadini cheraschesi ultra settantenni che non siano provvisti di apposita strumentazione atta alla prenotazione e non abbiano parenti, amici, vicini e/o conoscenti nella disponibilità di provvedere alla loro prenotazione sul portale della Regione Piemonte.

A tal proposito è stata messa a disposizione una postazione informatica oltre al personale del Comune, per assisterle nella compilazione dell’apposito modulo informatico e procedere alla prenotazione.

A chi è rivolto il servizio? Ai cittadini cheraschesi di età compresa tra i 70 e i 79 anni che non possono eseguire in autonomia l’adesione telematica alla campagna vaccinale o che non possono contare sull’aiuto di familiari, parenti, amici, vicini e/o conoscenti.

Come fare per ricevere assistenza? Per ricevere assistenza è necessario telefonare al numero 0172 427010 (interno 1 - Segreteria) e fissare un appuntamento.

Dove si riceve l’assistenza? A seguito della prenotazione, nel giorno e nell’ora indicato, le persone potranno presentarsi presso l’Ufficio Turistico del Comune di Cherasco, posto al piano terra vicino all’ufficio anagrafe, oppure nella sede distaccata del Comune nella frazione Roreto.

Cosa serve? L’interessato deve presentarsi, previa prenotazione, munito di Tessera Sanitaria e con un numero di cellulare sul quale ricevere la convocazione per il vaccino.