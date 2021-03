Cuneo, torna a riunirsi la commissione speciale sulla sanità: focus sul futuro dell'area del Santa Croce

Tornerà a riunirsi domani (giovedì 18 marzo) la commissione temporanea speciale del Comune di Cuneo incentrata sulle tematiche legate alla sanità territoriale: al centro, la definizione della terza incarnazione della commissione stessa che, come già ampiamente sottolineato, riguarderà probabilmente l'immaginare, l'ideare e il programmare il futuro dell'area che non ospiterà il prossimo ospedale unico, ovvero quella dell'attuale Santa Croce.

Nel corso del mese di febbraio si era tenuta l'ultima riunione della commissione, in cui sono stati chiusi i lavori ad alcune settimane di distanza dalla decisione del consiglio comunale di scegliere l'area dell'attuale Carle come sede per la futura struttura unica. L'assemblea si è però data appuntamento alle settimane e ai mesi futuri, in una veste tutta nuova, che domani sera dovrà essere ufficializzata.

Durante quell'ultimo incontro, però, alcuni membri dell'opposizione hanno sollevato rimostranze per gli ultimi mesi di attività della commissione, proprio nei riguardi della modalità con cui la presa di posizione conclusiva sull'ubicazione della nuova struttura unica è stata stabilita: Ugo Sturlese è arrivato a dimettersi dalla carica di consigliere, rinunciando al proprio spazio anche nella nuova incarnazione del gruppo di lavoro.

Inoltre - mentre il lavoro dell'amministrazione comunale procede - , alcuni cittadini hanno dato vita al comitato "Al Santa Croce si può", che si propone non solo d'informare il resto dei residenti cuneesi sulla possibilità di realizzare una struttura nell'area più centrale del Santa Croce, ma anche di raccogliere un numero di firme sufficiente a renderla effettivamente concreta.