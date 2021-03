Il sindaco di Frabosa Sottana ricoverato in ospedale a causa del Covid

Il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, è stato ricoverato all'ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Negli scorsi giorni le sue condizioni sono peggiorate fino a rendere necessario il ricovero. Al momento il primo cittadino sta ricevendo tutte le cure del caso al "Poveri Infermi" di Ceva e fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nel corso di questo anno pandemico sono stati davvero tanti i sindaci dei comuni della Granda ad aver contratto il virus.

Lo scorso gennaio, Uncem aveva chiesto che i primi cittadini, 7.900 in Italia, venissero inclusi nella prima fase di somministrazione in quanto figure "impegnate ogni giorno in mezzo alla comunità e a contatto con centinaia di persone", la proposta al momento non ha avuto seguito effettivo, ma le opinioni in merito a livello nazionale risultano nettamente divise.