Generi alimentari per gatti che… non se lo possono permettere

È l’iniziativa del Lions Club Bra Host, sceso in campo a favore del gruppo ‘Aiutiamo i mici randagi #maipiùinvisibili’, attivo su Facebook con l’obiettivo di procurare a gatti bisognosi quello di cui necessitano di più.

13 marzo c’è stata la consegna da parte di una delegazione del sodalizio guidata dal presidente Armando Verrua . L’intento è stato quello di far sentire questi piccoli amici a 4 zampe proprio come all’interno di una cuccia domestica.

Operazione perfettamente riuscita, vista la riconoscenza espressa su Facebook da Nadia Cigliuti: “Ringraziamo di cuore i Lions Bra Host ed il Presidente Armando Verrua per la grande donazione di pappa ricevuta . Questo è stato un anno difficile anche per la nostra attività con i mici a causa dell’impossibilità di fare raccolte pappa nei supermercati. Per questo ringraziamo con l’occasione, tutti coloro i quali ci hanno supportato lasciandoci anche solo una scatoletta per i nostri protetti”.