Guarene piange l’ex assessore comunale Giuseppe Battaglino

Cordoglio a Guarene per la prematura scomparsa di Giuseppe Battaglino, 69 anni, spentosi all’ospedale "Michele Ferrero" di Verduno dopo alcuni giorni di ricovero.



Dipendente Miroglio, Battaglino era in pensione da una quindicina d'anni. Già consigliere comunale, dal 2009 al 2014 era stato assessore comunale, nella Giunta del sindaco Franco Artusio, mentre in precedenza aveva anche rivestito l’incarico di consigliere della casa di riposo "Santissimi Carlo e Francesco".



"Perdo un caro amico, oltreché un validissimo amministratore della cosa pubblica e uno stretto collaboratore in tutti gli anni trascorsi insieme alla guida del Comune", ricorda con stima e affetto l’ex sindaco Artusio.



Giuseppe Battaglino lascia la moglie Mariuccia, il figlio Ivan con Barbara, i nipoti Samuele e Federico e le sorelle Laura e Piera.

I funerali si svolgeranno domani (giovedì 18 marzo) alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Pietro e Bartolomeo.