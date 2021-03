Il comune di Cervasca contro chi abbandona rifiuti: "Teniamo il paese pulito. I servizi ci sono e funzionano"

L’effetto lockdown si è fatto sentire anche nell’incremento dei rifiuti domestici nel comune di Cervasca.



Nel 2020 il consumo e quindi il rifiuto di vetro nei perimetri del territorio cervaschese e delle sue frazioni è aumentato del +34%. Carta +11%. Plastica +9%. Secco +4%. Umido e verde +6%.



Segno meno solo per il cartone da imballaggio ad uso commerciale.



Sono i numeri forniti dall’assessorato all’ambiente del comune e che danno un metro di valutazione delle abitudini cambiate nell’anno segnato dalla pandemia.



“Nell’ultimo periodo abbiamo potenziato i servizi e mantenuto lo ‘stradale’ per il verde a differenza di altri comuni con 130 contenitori sparsi sul territorio – spiega l’assessore all’Ambiente del comune di Cervasca Nadia Martini - Siamo venuti incontro alle richieste dei cittadini con nuovi cassonetti e la sostituzione di quelli obsoleti. Abbiamo aggiunto un mese alla finestra in cui il comune si occupa di svuotare settimanalmente i cassonetti del verde (da aprile a novembre), mentre da dicembre a marzo si svuota “su chiamata” tramite messaggio di Whatsapp indicando il numero del contenitore. Dall’estate scorsa abbiamo attivato il servizio di “verde” ad uso privato a cui molti hanno aderito con la possibilità di avere un bidone da 660 litri o da 360 litri. Abbiamo anche incentivato la distribuzione dei kit di sacchetti. Per il 2021 sarà due volte al mese, il 3° lunedì del mese al mattino e il 4° lunedì del mese al pomeriggio. Durante il primo lockdown distribuivamo noi amministratori, una frazione al giorno i sacchetti agli abitanti. Ci siamo anche occupati dei rifiuti delle persone in quarantena causa Covid.”



“Quello che vogliamo evitare è che dai comuni limitrofi dove esiste solo il verde privato vengano utilizzati i contenitori dello stradale – continua Martini – Cerchiamo di sorvegliare con video trappole o con controlli, ma al momento sembra prevalere il buon senso. Ad ogni modo ogni cassonetto è numerato e sovente chiuso con lucchetto.”



Nonostante questo sono numerose le segnalazioni di abbandono di rifiuti che arrivano al comune provenienti da Cervasca e frazioni.



“Da materassi, al passeggino, alle pentole, a sedie da giardino – commenta l’assessore Martini – Ogni settimana recuperiamo rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale. Abbiamo fatto molte comunicazioni per invitare i cittadini a rivolgersi ai centri di raccolta o al numero dello smaltimento ingombranti. Ma nonostante questo qualcuno che continua ad abbandonare c’è. Il nostro intento non è trovare i colpevoli e sanzionarli, ma quello di sensibilizzare il più possibile i cittadini a comportarsi come si deve.”



Per gli ingombranti il comune invita a chiamare il numero verde 800 654 300. Oppure lo 0171 697062 per concordare il giorno del ritiro.



Resta comunque a disposizione l’isola ecologica di Caraglio in via Mistral il lunedì, martedì giovedì, venerdì e sabato dalle 9,30-12,30. Il mercoledì alle 14-17. E il sabato pomeriggio dalle 13,30 alle 18.



Per segnalare nel periodo dicembre-marzo lo svuotamento del verde “stradale” ci si può rivolgere al 366 6700689 tramite messaggio Whatsapp.



Per fare, invece, richiesta del contenitore verde (ad uso privato a pagamento) si può inviare una domanda all’ufficio protocolli del comune oppure inviare una mail a info@comune.cervasca.cn.it e fare richiesta del modulo.



“Non si devono, a differenza di quanto si vede nelle foto, abbandonare i rifiuti quando i contenitori sono pieni, bisogna avere il buonsenso di riportarli a casa e buttarli quando i bidoni sono svuotati. O se sono grossi quantitativi consigliamo di recarsi alla discarica. – conclude l’assessore Nadia Martini - Per quanto riguarda gli oli esausti esistono appositi raccoglitori a Cervasca e a San Defendente. Non vanno abbandonati nei pressi dei cassonetti. E’ meglio vedere il nostro paese pulito. Abbiamo fermato causa Covid le iniziative legate all’ambiente con le famiglie, tipo 'Puliamo il mondo'. E’ nostra intenzione appena sarà possibile tornare a fare questi eventi e a sensibilizzare sempre di più. Altrimenti il nostro pianeta ce la farà pagare.”