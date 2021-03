Il marchio Bear Surfboards sceglie le valli del cuneese

Da martedì 9 marzo i paesaggi alpini delle Valli Stura, Vermenagna e Varaita sono protagonisti dello shooting per la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla stagione autunno/inverno 2021/2022 dello storico marchio di abbigliamento e accessori Bear Surfboards.



Icona del surf ed emblema di uno stile di vita all’aria aperta, Bear Surfboards ha scelto, con il coinvolgimento dell’ATL del Cuneese, l’incantevole natura delle vallate del Cuneese per creare i nuovi contenuti fotografici e video del brand: laghi alpini, montagne, fiumi, cascate ghiacciate e boschi innevati del Cuneese sono così divenuti il set perfetto per mettere in mostra la prossima collezione autunno/inverno.



La realizzazione della campagna pubblicitaria di Bear Surfboards, a cura di Photomaio Production, rappresenta una grande occasione per mostrare al mondo il valore e la bellezza delle Alpi di Cuneo, capaci di emozionare e stupire con la loro bellezza iconica e con il loro fascino selvaggio.



“Siamo orgogliosi che il nostro anfiteatro alpino sia stato scelto da questo importante marchio quale location per il lancio internazionale della prossima stagione moda. – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – Un segnale importante di auspicata ripresa per il settore del commercio e del turismo, così gravemente colpiti dalla pandemia.”