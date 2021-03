Premio Radio Centallo, il centallese dell’anno è don Carlo Musso, tra gli under 18 Kay Bressy

Anche quest’anno l'associazione Radio Centallo, guidata da Alessandro Cubeddu, ha assegnato i premi per il “Centallese dell’anno”. Un’edizione con una partecipazione mai vista fino ad ora.



Ad aggiudicarsi il primo premio in modo quasi plebiscitario, assieme ad una targa ricordo e un pranzo in un ristorante a scelta, è stato don Carlo Musso. Centallese di origine, dopo essere entrato in seminario, viene assegnato prima alla parrocchia di Cervere, poi a quella di Fossano dove è stato per più 50 anni. Tornato a Centallo decide, alla soglia dei 92 anni, di continuare a dare il suo contributo alla città di Centallo mettendosi a disposizione della comunità.



I centallesi hanno voluto premiare l’energia e l’ottimismo che diffonde tra la gente ma soprattutto per essere esempio di cristianità e portavoce di fede. Secondo posto assegnato invece a Veronica Rosso, per il grande impegno nel volontariato e l’attenzione alle realtà giovanili. Veronica è nell’azione cattolica parrocchiale, della quale è presidente, e vince un buono da €100.



Per il premio under 18 invece la vincitrice è Kay Bressy, classe 2002, studentessa al quinto anno del liceo classico Silvio Pellico di Cuneo e animatrice ACR. Kay è stata premiata per aver partecipato a un “hackathon” - una maratona digitale di 72 ore, promossa dal ministero dell’Istruzione - il cui obiettivo era quello di ideare una soluzione al grave problema della sicurezza degli alunni nelle scuole.



“Il nostro progetto – ha raccontato al termine della maratona – conteneva una provocazione politica: non abbiamo trovato alcun fondo nazionale che potrebbe essere investito a questo scopo, visto che tuttora il benessere psichico dei ragazzi passa ancora sempre in secondo piano rispetto all’edilizia”. Un’analisi che ha stupito molti tecnici del ministero e anche esponenti politici di spicco. Per tale motivo lo staff di Radio Centallo ha deciso di premiarla, visto il grande traguardo raggiunto, con uno “skecthbook": un quadernone con innumerevoli fogli bianchi.