Sommariva Perno capofila di un'azione congiunta per ridurre del 40% i gas a effetto serra entro il 2030

Il sindaco di Montà Andrea Cauda: “Oramai la salute del nostro pianeta tocca la vita di tutti noi. Siamo tutti coscienti che non bisogna più perdere tempo e le Amministrazioni locali possono mettere in atto gli strumenti per lavorare con le realtà private e fare fronte comune per ridurre le emissioni di CO2. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Sommariva Perno per aver scelto di essere capofila in questa importante sfida e grazie all’Amministrazione di Lisio per la competenza e la serietà messa a disposizione”

Il capogruppo di maggioranza del Comune di Lisio Marco Lombardi: "Il piano sarà costruito individualmente da ogni Comune ma la collaborazione sul tema energetico è fondamentale e sarà un piacere confrontarsi con gli amici dei comuni di Sommariva e Montà”.