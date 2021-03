Turismo in Langa: insediato il nuovo direttivo

In seguito all’ultima assemblea dei soci dell’Associazione Turismo in Langa è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che, nel corso della sua prima seduta, ha confermato il dott. Filippo Ghisi alla Presidenza dell’Associazione.

“È con grande entusiasmo che comunico l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Turismo in Langa, formato ancora una volta da persone competenti nel settore turistico e culturale, grandi appassionati del nostro territorio, con i quali ci auguriamo di intraprendere nuove avventure per risollevare il turismo incoming e di prossimità in questo periodo di profonda crisi” afferma il Presidente Filippo Ghisi. “Il nuovo Direttivo” prosegue il Presidente “insieme a tutti i collaboratori dell’Associazione è già all’opera per elaborare le migliori soluzioni per affrontare le difficili sfide che la situazione legata alla pandemia sta creando. Entusiasmo, competenza e innovazione saranno le parole chiave per proporre al nostro pubblico e ai nostri committenti eventi, attività e progetti sempre nuovi e vincenti”. Il nuovo consiglio direttivo è composto dalla dott.ssa Monica Chiabrando, architetto e progettista, eletta inoltre Vicepresidente dell’Associazione, dalla dott.ssa Elisa Casetta, responsabile dei progetti di sviluppo locale presso l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dal dott. Sandro Minella, guida turistica ed esperto sommelier e dalla dott.ssa Maria Grazia Promio, marketing consultant nel settore vinicolo e sommelier.

Prosegue il Presidente Filippo Ghisi: “L’esperienza e le competenze dei nuovi membri del consiglio direttivo si sposano perfettamente con gli obiettivi della nostra Associazione, che, oggi più che mai, consistono nella creazione di nuove strategie di sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio. Stiamo lavorando attivamente alla progettazione di nuovi format e stiamo riadattando al nuovo contesto eventi ormai “classici” quali la Caccia al Tesoro nelle Langhe, ipotizzata per settembre nel contesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Sicurezza, qualità e sostenibilità sono le parole chiave che contraddistinguono i nostri progetti in atto, che speriamo di poter concretizzare a partire dalla prossima stagione estiva con l’aiuto dei nostri preziosi collaboratori”.

“Vogliamo – conclude il dott. Filippo Ghisi – ringraziare inoltre tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente, Daniela Battaglio, Chiara Casetta, Monica Gallo e Carlotta Ozino Caligaris per il lavoro fatto in questi anni e per la passione dimostrata nel ricoprire il proprio ruolo”.

Dal 1988, l’Associazione Turismo in Langa valorizza le bellezze del territorio di Langhe e Roero, attraverso eventi, visite guidate e iniziative culturali, assecondandone l’inevitabile vocazione turistica e presentando a visitatori italiani e stranieri, il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico. Grazie allo staff giovane e dinamico e alle preziose sinergie con altre realtà del territorio, l’associazione si è specializzata nell’offerta di eventi a livello regionale, quali la già citata Caccia al Tesoro nelle Langhe®, Narrar Castelli e Vini®, Albaromatica, Io Barolo.

Negli ultimi anni, l’innovazione e l’espansione territoriale sono stati protagonisti delle politiche dell’associazione e il risultato è riassumibile nel progetto Castle Angels®, innovativo format di visita nei beni culturali sotto forma di escape-room, e in una serie di eventi e iniziative culturali proposte non soltanto nel territorio di Langhe e Roero, ma anche nei territori del Saluzzese, del Biellese e del Monferrato.

Durante l’ultimo anno, per reagire alla situazione di stallo turistico e degli eventi legata al Covid, Turismo in Langa ha inoltre diversificato la sua offerta cimentandosi anche in campi innovativi, quali la creazione di reti territoriali, la formazione, l’applicazione di format e nuove tecnologie per la gestione degli eventi in sicurezza, la messa a disposizione delle proprie esperienze e competenze per enti e territori che intendono sviluppare l’appeal turistico, la creazione di partenariati internazionali per affrontare in sinergia le sfide del post-pandemia, come all’interno del progetto Dinamica, recente vincitore della call europea Culture of Solidarity della European Cultural Foundation.