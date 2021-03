Zona rossa: vietato l’accesso in Questura per passaporti e porto d’armi

Finché permane la zona rossa, non ci si potrà recare in Questura per il rinnovo o il rilascio di passaporti e porto d’armi. A specificarlo è la Questura di Cuneo che ricorda come gli spostamenti dal proprio Comune, anche per andare nella sede della Polizia di Stato, siano consentiti solo per comprovati motivi di necessità.

La Questura chiarisce anche che la validità dei porti d’arma è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 e che comunque la documentazione richiesta se in scadenza (ad esempio il certificato medico) può essere inoltrata al competete ufficio a mezzo PEC (ammin.quest.cn@pecps.poliziadistato.it) o raccomandata con ricevuta di ritorno. ù

Si può inoltre accedere all’Ufficio Passaporti tramite appuntamento online, anticipando la comprovata necessità.

Per ulteriori informazioni: www.poliziadistato.it