Incendio in un appartamento di via XX settembre. Persona trasportata in gravi condizioni all'ospedale per principio di asfissia

Incendio in un appartamento in via XX settembre a Cuneo nella notte di oggi, mercoledì 17 marzo.

Le fiamme si sono propagate da un alloggio al quarto piano all'angolo con via Schiapparelli intorno all'1,30 di notte.



All'interno una persona asfissiata dal molto fumo è stata presa in cura dall'equipe medico sanitario del 118 e trasportata d'urgenza al Santa Croce di Cuneo in gravi condizioni (codice rosso).

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo con autoscala.

Non sono stati coinvolti altri appartamenti del condominio. L'incendio è stato completamente domato dopo circa due ore di intervento. Non si conoscono le cause dell'incendio.