Quattro cani morti nel cortile di casa: denunciato dai Carabinieri a Novello

Uccisione e maltrattamento di animali. Sono i gravi reati per i quali un uomo classe 1966 residente a Novello è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Novello dopo un sopralluogo che i militari hanno compiuto nei giorni scorsi presso il suo domicilio, dando così seguito a una segnalazione giunta in caserma.



Desolante lo scenario che si è presentato agli uomini dell’Arma, che presso quella casa hanno rinvenuto le carcasse di quattro cani, mentre un quinto animale si presentava in evidente stato dei denutrizione, che insieme ad altri quattro posseduti dall’uomo è stato ora affidato a una struttura per animali.



L’uomo, che vive da solo, si è giustificato coi militari adducendo le difficoltà incontrate nella gestione della decina di animali di cui si era fatto carico. E’ stato comunque deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.