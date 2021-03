Computer ricondizionati: cosa sono e perché sceglierli?

Smartphones, tablets, computer fissi e laptops: l’universo dei prodotti tech ricondizionati comprende una vasta gamma di dispositivi che dopo essere stati utilizzati dai loro primi proprietari vengono reintrodotti sul mercato da parte di imprese specializzate nella loro riqualificazione e controllo.



Il mondo dei prodotti rigenerati o ricondizionati è molto diverso da quello dei semplici devices usati, acquistabili spesso direttamente dai privati, ma anche da store fisici e e-commerce, ma privi di qualsivoglia tipo di garanzia.



Un computer ricondizionato non è infatti un comune dispositivo “usato”, bensì un prodotto rimesso in un vero e proprio stato di completa affidabilità e elevata qualità, passando attraverso specifici e meticolosi processi di test e riqualificazione.



Che cos'è un computer ricondizionato?

Un computer ricondizionato è un dispositivo second-hand che dopo essere uscito dal mercato è stato sottoposto a controlli severi e rigorosi e che è stato inoltre passato al vaglio da tecnici specializzati, deputati al verificarne il corretto funzionamento, per garantire all’utente finale che lo riacquisterà un prodotto totalmente affidabile e praticamente pari al nuovo.



Durante il processo di ricondizionamento infatti ogni parte o componente danneggiato, usurato o malfunzionante viene sostituito e in seguito rimesso alla prova con ulteriori check per assicurarne le piene prestazioni.



Il ricondizionamento include ovviamente anche il sistema operativo dei dispositivi e comporta una rimozione completa di file, dati e softwares utilizzati dal precedente proprietario, per riportare il computer allo stato di fabbrica iniziale.



La grande maggioranza di questi prodotti proviene da punti esposizione, negozi o brevissimi utilizzi da parte di privati che non ne hanno compromesso le funzionalità: computer, accessori e componenti vengono in ogni caso sempre puliti e disinfettati accuratamente prima di essere rimessi in commercio.

Perché acquistare un computer ricondizionato?

Che si tratti di fissi o laptops, i computer ricondizionati offrono un’eccezionale garanzia in termini di performances e inoltre una notevole convenienza a livello di prezzo:

il loro costo può anche arrivare a essere il 50-70% più basso rispetto a quello di un dispositivo nuovo.



Si trova in commercio inoltre sia usato delle migliori marche produttrici di PC che ottimo Mac usato garantito , proposto a cifre decisamente imperdibili: accaparrarsi dispositivi della mela più celebre del pianeta a prezzi contenuti è il sogno di molti e grazie al ricondizionamento diventa finalmente possibile.



Spesso si possono reperire in vendita dispositivi accompagnati anche dalla loro confezione originale e coperti da garanzie di almeno un anno, eventualmente estensibile con fee extra, che fungono da ulteriore incentivo per l’acquisto.



Molti non prendono in considerazione inoltre un elemento cruciale: comprare un computer ricondizionato aiuta anche l’ambiente, poiché questi devices sono legati ad emissioni di carbonio nettamente inferiori rispetto ai nuovi e contribuiscono alla tutela dell’ecosistema.

Conoscere i gradi estetici

È innegabile però che l’acquisto di un computer sia anche legato al piacere di trovarsi tra le mani un prodotto che sia anche bello da vedere oltre che performante. Il settore dei computer ricondizionati permette di soddisfare questa esigenza e individuare con semplicità lo stato di usura anche estetica dei diversi prodotti.



I più affidabili siti e-commerce infatti accompagnano la descrizione di ogni computer e delle sue caratteristiche peculiari a livello di data di produzione, storia, hardware e software ad una speciale classificazione del livello di usura esterna, basata su diversi “gradi”.



I computer ricondizionati in stato A (o anche A+ o A-) corrispondono infatti a dispositivi considerabili come nuovi, privi di evidenti difetti estetici o caratterizzati solamente da lievissimi graffi.



I prodotti di grado B possono presentare invece piccoli difetti o leggere ammaccature, che comunque non ne compromettono mai la qualità di funzionamento. Infine, il grado C comprende i computer ricondizionati che però hanno più evidenti segni di usura, generalmente compensati però da eccellenti offerte a livello di prezzo.

Scegliere un computer ricondizionato insomma è un’ottima occasione per risparmiare e fare proprio il dispositivo perfetto per le proprie esigenze, senza investire però nel suo acquisto elevati budget, a volte proibitivi ed a volte semplicemente non necessari.