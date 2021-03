Le 5 ragioni che spiegano perché il noleggio a lungo termine conviene e le offerte più vantaggiose

Perché il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione più conveniente rispetto all’acquisto e dove trovare le migliori proposte del mercato? Ecco anzitutto le cinque ragioni per sottoscrivere un contratto di noleggio:

Non c’è più il problema di affrontare la svalutazione dell’auto. È la società di noleggio a farsene carico, liberando il cliente dalla perdita del valore del veicolo. In base al proprio profilo, incluso chilometraggio e frequenza di cambio dell’auto, il noleggio consente un risparmio compreso tra il 15 e il 25% nel raffronto con l’acquisto. Il noleggio garantisce un importante risparmio di tempo. Gli aspetti pertinenti la gestione e quelli amministrativi vengono delegati alla società di noleggio. Sarà sempre la società di noleggio ad affrontare quegli episodi straordinari che costituiscono un importante disagio come i sinistri e le riparazioni. Il noleggio a lungo termine garantisce formule flessibili. Qualora durata e chilometri non siano più compatibili con le proprie esigenze, sarà possibile ridefinire i termini contrattuali.

Per approfittare a pieno dei vantaggi del noleggio a lungo termine conviene valutare, in dettaglio, le migliori offerte del mercato. Auto No Problem è tra gli operatori di riferimento nel campo del noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali, potendo contare su un’esperienza decennale nel settore automotive.

Si caratterizza per la grande cura della Customer Experience. Dispone di una proposta che fornisce risposta a ogni richiesta di noleggio, da quello a medio termine al lungo termine relativo ai furgoni. Del parco auto fanno parte tutti i principali brand, come Peugeot, Volskwagen, FIAT, Citroen, Land-Rover, Mini, Volvo, BMW e altri ancora.

In merito ad Audi Noleggio Lungo Termine , vengono messe a disposizione tante soluzioni con durate da 24 a 60 mesi, inclusi i servizi correlati all’utilizzo del veicolo, come assicurazione RCA e Kasko, bollo, manutenzione, cambio pneumatici eccetera. I modelli sono tantissimi, da A1 Sportback ad Audi E-Tron Full Electric, passando per Audi TT, A5 Cabrio, A8 e tanti altri.

