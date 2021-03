Motore Italia, da Intesa Sanpaolo oltre 5 miliardi di euro per sostenere le pmi piemontesi

"Vogliamo far girare il motore del nostro territorio nella maniera giusta, ma questo si può fare solo facendo sistema, anche con le risorse in arrivo dall'Europa e con le risorse stanziate dal governo. Già nel 2020 abbiamo sostenuto il tessuto produttivo del Nord Ovest -dice Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Intesa Sanpaolo - e lo faremo anche quest'anno".



I numeri dicono che nello scorso anno e fino al mese di febbraio 2021, nelle tre regioni considerate, le aziende hanno beneficiato di finanziamenti a medio-lungo termine, compresi gli interventi per il Covid-19, per circa 3,5 miliardi di euro. "Alle imprese abbiamo inoltre concesso oltre 40mila moratorie per un debito residuo di 5,8 miliardi e favorito, fino ad oggi, più di 90 accordi regionali di filiera. Abbiamo inoltre in corso erogazioni di S-Loan per circa 50 milioni di euro e progetti finanziati con il plafond circular economy per ulteriori 30 milioni di euro. Ora è il momento di fare un passo in più per accelerare insieme il rilancio, con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale".



La speranza nel terzo trimestre 2021

"Ci sono molte incertezze, ma anche gli elementi per pensare che dal terzo trimestre, grazie alla campagna vaccinale e un graduale ritorno alla normalità, possa arrivare una svolta, un'accelerazione, soprattutto per una regione molto vocata all'export come il Piemonte - spiega Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry & Banking Research della Direzione Studi e Ricerche -. Ma mai come in questo momento la crescita deve essere sostenuta con politiche monetarie accomodanti ed espansive dal punto di vista fiscale".

Per quanto riguarda le previsioni nel biennio 2021-2022, la ripresa dell’economia italiana sarà parziale rispetto alla caduta del PIL subita nel 2020 (+3,7% dopo -8,9%). Pesano lo stato in cui si trovano i servizi (ristorazione e non solo), ma anche l'andamento dei consumi. E Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in termini di recupero del fatturato, sono ben posizionate soprattutto per quanto riguarda le filiere farmaceutica e biomedicale e del commercio di beni di prima necessità. È atteso un buon recupero per il settore delle costruzioni e del sistema casa, grazie all’ecobonus.

Dunque la salute, le esigenze più di base, mentre settori come i trasporti e simili soffriranno ancora.