Trading sul petrolio, una scelta di investimento ponderata

Forse non tutti sanno che il petrolio è una delle materie prime più negoziate nell'ambito del trading.

Il greggio è un combustibile fossile costituito da depositi di idrocarburi e vari materiali organici e può essere raffinato in prodotti petroliferi. Tra questi possiamo annoverare la benzina, il gasolio, vari prodotti petrolchimici come ad esempio la plastica, i fertilizzanti e così via. Stiamo parlando di una delle componenti fondamentali dell'economia mondiale.

Il petrolio impatta nelle nostre vite in modo radicale e rappresenta per economisti, aziende e investitori una merce preziosa e irrinunciabile. Sono anche innumerevoli le domande che ci si pone riguardo al suo valore, alla variazione del suo prezzo, alle sue possibilità di investimento ed ai diversi modi in cui investire con esso.

L'importanza delle fluttuazioni del costo del petrolio

Quando il costo del petrolio aumenta, diminuisce il potere d'acquisto dei consumatori e di conseguenza aumentano i costi dei prodotti petroliferi e della loro produzione. Al contrario, quando il prezzo del petrolio scende, il potere d'acquisto dei consumatori aumenta, rendendo i suoi derivati più accessibili e ciò contribuisce a stimolare la crescita economica. Sulla base di questi movimenti significativi si fondano i presupposti per la negoziazione e la speculazione del prezzo del petrolio in borsa.

La quotazione del petrolio fornisce movimenti direzionali molto apprezzati dai trader e non solo, pertanto, l'evoluzione del suo prezzo è molto importante.

WTI e Brent

Nell'universo finanziario, esistono due prezzi del petrolio che i trader seguono: WTI e Brent, dove WTI sta per West Texas Intermediate e Brent, prende il nome dall'acronimo di vari giacimenti petroliferi nel Mare del Nord (Broom, Rannock, Etive, Ness e Tarbert). Il primo è il petrolio grezzo americano e rappresenta uno dei due riferimenti popolari e conosciuti per lo scambio del prezzo del greggio.

Il secondo è un petrolio un po' più pesante e di qualità migliore rispetto a quello statunitense. Questo è il motivo per cui il prezzo del Brent è sempre un po' più alto del WTI. Di solito, quando si parla di quotazione del petrolio, si intende del prezzo del WTI. Tuttavia, la quotazione di riferimento mondiale per un barile di petrolio è invece il prezzo del Brent.

Come investire nel settore petrolifero?

Se vi state ancora chiedendo in che modo investire nel settore petrolifero, vi basta sapere che esistono diversi modi. Se la vostra scelta dovesse cadere sull'online, il consiglio è sempre quello di affidarsi ad una piattaforma di trading professionale, che potrà monitorare in modo costante il prezzo del petrolio su base giornaliera, le sue continue fluttuazioni, analizzare la sua posizione sul mercato in tempo reale e potrà aumentare le vostre possibilità di successo e la capacità di realizzare un profitto.

Oppure, potrete sottoscrivere un prodotto di investimento bancario che vi permetterà di integrare il greggio nel vostro portafoglio tramite contratti specifici come ETF o Warrant. Ma potrete anche scegliere di speculare sul prezzo di un barile di petrolio utilizzando contratti offerti da broker online come CFD o contratti sulla differenza. Infine, potrete anche scegliere di fare trading sul petrolio scommettendo sulle azioni di grandi aziende di questo settore.