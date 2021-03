Volley A2/F: Cbf Macerata-Lpm Bam Mondovì 3-2, Beatrice Molinaro: "La nostra una grande reazione...Sono orgogliosa della mia squadra"

Una sconfitta che ha il gusto della vittoria! La Lpm Bam Mondovì torna da Macerata con un punto prezioso, ma soprattutto rientra a Mondovì con un pesante bagaglio di certezze ritrovate. Non era facile affrontare nuovamente la formazione marchigiana tre giorni dopo aver perso la finale di Coppa Italia per 3-0. La Lpm, però, dopo essersi avvicinata al "baratro" di una nuova pesantissima sconfitta, ha orgogliosamente mostrato grinta e determinazione, sfiorando una clamorosa rimonta.

Solo un tie-break vietato ai deboli di cuore, terminato 16-14, ha stabilito la vincitrice di una battaglia durata oltre due ore. Il Puma, dunque, incrementa di un punto la propria classifica di Pool Promozione e ritrova una buona dose di fiducia. Tra le protagoniste del match c'è senza dubbio Beatrice Molinaro, particolarmente preziosa nella difesa a muro. Per la centrale del Puma anche il titolo di vice top-scorer con 16 punti all'attivo, alle spalle solo di Alice Tanase (21). Ecco come ha commentato la gara Beatrice Molinaro:

"Sono molto orgogliosa della mia squadra" - ha esordito la centrale del Puma - "E' stata una partita da due volti. Nel terzo set ho rivisto i fantasmi della finale, ma non volevo assolutamente che l'esito fosse lo stesso. A quel punto la squadra ha avuto una reazione d'orgoglio. Mentalmente abbiamo cambiato l'approccio e nonostante la stanchezza per le sei partite giocate in pochi giorni abbiamo dato tutto quello che avevamo in corpo. Il risultato purtroppo alla fine non ci ha premiato, ma sono comunque felicissima per la reazione."



Qual è il valore di questo punto raccolto su un campo difficile come Macerata? "Questo punto per me è importantissimo" - continua l'ex giocatrice di Scandicci - "soprattutto perchè è il frutto di una reazione giunta nel momento di maggiore difficoltà e stanchezza. Ora dobbiamo continuare con questa mentalità, anche perchè sono convinta che potremo dare filo da torcere a tutte le nostre avversarie."

Ancora una bella prova di compattezza della squadra, vero? "Assolutamente si!" - conclude Beatrice Molinaro - "L'apporto di tutte è stato fondamentale. Penso che ancora una volta si sia vista una squadra completa. Faccio i complimenti anche a Bordi (alias Martina Bordignon) e soprattutto a Bonni (Giulia Bonifacio) che per la prima volta ha tenuto il campo per così tanto tempo. Sono veramente molto felice!"