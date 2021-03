Guerra: “Oltre 44 mila vaccinati. Siamo in linea con i programmi anche con le seconde vaccinazioni” (VIDEO)

Per l’Asl Cn1 che serve un bacino di utenza di 416 mila persone, per raggiungere il 70% necessario per la immunizzazione di gregge si dovranno vaccinare 280 mila persone. A confermarlo è il Commissario per l’Emergenza Covid Asl CN1 Giuseppe Guerra: “Abbiamo fatto oltre 44 mila dosi di vaccini, siamo in piena linea con i programmi regionali anche per la seconda vaccinazione”.

Una soluzione per raggiungere più persone possibili sarà quella di estendere i punti per le somministrazioni dei vaccini, con capisaldi come a Savilgiano, Cuneo e Mondovì.

Tuttavia sulla possibilità di aprire ad altre strutture comunali come ad esempio l’ala di Cavallermaggiore resta cauto: “Per quanto riguarda le aree comunali resta il problema di trovare delle aree che siano sicure. Contiamo comunque di andare avanti il più in fretta possibile con gli over 80 in base alla disponibilità dei vaccini”.