Vaccini "over 80": sabato si faranno sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore

Oggi pomeriggio c’è stato il sopralluogo dell’Asl per poter utilizzare l’ala comunale di Cavallermaggiore per la somministrazione dei vaccini anti-Covid sulla popolazione "over 80".



L’appuntamento sarà per sabato 20 marzo.



“Sarà chiamato chi non ha fatto la prima dose - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - chi non e già prenotato a Savigliano e chi non ha fatto il Covid negli ultimi tre mesi”.



Nella giornata di domani chi ha diritto alla vaccinazione sarà contattato telefonicamente dal Comune di Cavallermaggiore e chi aderirà riceverà venerdì tutta la documentazione da presentare il giorno della vaccinazione e gli verrà dato l’orario in cui presentarsi.



La piazza di fronte all’ala sarà chiusa al traffico per consentire il parcheggio solo a chi deve presentarsi per il vaccino.



“Contatteremo tutti quelli che sono nell’elenco fornito dai medici di base che colgo l’occasione di ringraziare per l’impegno profuso. Voglio ringraziare poi l’Asl per la fiducia, i dipendenti comunali, la Croce Rossa di Racconigi, la Protezione civile e tutti i volontari che ci hanno dato una mano”.