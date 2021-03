Lancio di petardi nel cortile della vicina e minacce, uomo finisce in tribunale

Si è aperto nei giorni scorsi al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di un uomo, residente nel saluzzese, che avrebbe più volte minacciato la sua vicina di casa, donna di origine albanese al punto che avrebbe anche sparato petardi nel suo cortile.

All’attenzione del giudice sono stati portati tre episodi che si sarebbero verificati a cavallo tra 2018 e il 2019. Da quanto raccontato dalla donna, presente in aula, i rapporti con l’imputato sarebbe stati ai ferri corti già a partire dal 2016. “Il giorno di Natale del 2018- ha raccontato la querelante- ero a casa e ad un certo punto, ho sentito un cane piangere. Mi sono affacciata alla finestra e ho visto che il mio vicino lo stava picchiando. Quando si è accorto della mia presenza mi ha insultata, dicendomi che ero una poco di buono. Mi ha anche detto ‘vedrai che ti entro in casa, brucio a te e tutti quelli che sono dentro’ e mi ha lanciato la sigaretta accesa addosso. A quel punto ho chiamato i carabinieri. In un’altra occasione mi ha di nuovo insultata e mi ha lanciato i petardi nel cortile: ero al quarto mese di gravidanza, mi sono spaventata tantissimo. I rapporti si sono incrinati nel 2016. Lui faceva qualche lavoro in garage, aggiustava i decespugliatori e le motoseghe. Faceva molta confusione. Una sera sono andata da lui a dirgli di smetterla di fare questo rumore perché la situazione era invivibile. Lui mi aveva risposto che poteva fare tutto quello che voleva perché era in casa sua. Io e mio marito abbiamo fatto una denuncia e alla fine si è scoperto che il nostro vicicno svolgesse delle attività in nero e il comune gli ha fatto chiudere l’attività. È per questo che ce l’ha con noi.” A testimoniare, anche il marito della donna che ha confermato la situazione.

Il 16 giugno, l’esame imputato e la discussione.