Premio Benemerenza per la sezione Luigi Pellin di Cuneo, il presidente: "Onorato"

Il Consiglio Direttivo Nazionale UNVS ha assegnato alla sezione Luigi Pellin di Cuneo il Premio di Benemerenza.

"Mi sento particolarmente onorato nell'apprendere che la nostra sezione ha meritato un Premio di Benemerenza - dichiara il Presidente Guido Cometto - Ringrazio la Direzione Nazionale ed in modo particolare i miei più stretti collaboratori che, con la tenacia e la volontà di non mollare, hanno consentito alla Sezione di essere ancora attiva nonostante le difficoltà generali incontrate nel corso dello scorso anno."



"Questo premio - aggiunge il Vicepresidente Giovanni Aime - viene a coronare la nostra attività per festeggiare i 50 anni di fondazione, festeggiamenti bloccati dalla pandemia ma comunque trasformati in momenti di solidarietà e di incontro, seppur virtuale, con il mondo dei giovani e della scuola."



Una menzione particolare è stata attribuita alla Segretaria Franca Serale per il suo viaggio in Kenya prima dello scoppiare della pandemia) che ha permesso di conoscere la realtà della comunità che ospita i ragazzi orfani di Gongoni.



I ragazzi sono seguiti dall'associazione Sabasaba Welfare Group Onlus fondata dai nostri soci Anna Maria Tonello e Aldo Cometto e sostenuta nel 2020 anche da un nostro contributo per l’installazione di una recinzione alla zona comune."