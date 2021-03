Volley A2/F: Le sette vite del Puma! La Lpm Bam Mondovì sfiora una incredibile rimonta a Macerata. Pumine sconfitte solo al tie-break

Puma vicino all'impresa! Lpm Bam Mondovì torna a lottare e riscatta, anche se solo in parte, la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia ad opera del Cbf Balducci Macerata. Nella gara di Pool Promozione, le Pumine vengono sconfitte dalle marchigiane di coach Paniconi solo al tie-break, al termine di un incontro che si può definire “epico”. Il punto guadagnato in casa della Cbf Balducci ha un valore di una vittoria per la Lpm, che era andata molto vicina alla sconfitta per 3-0.

Macerata, infatti, avanti per due set a zero, ha sprecato ben quattro match-point nel terzo set. Le Pumine non hanno smesso di crederci, finendo per portare la gara al tie-break. Buono l’approccio delle Pumine, che si sono presentate nel finale del primo set sul 21-23. E proprio come un film già visto, la squadra di Paniconi è riuscita a piazzare un break di 4 punti consecutivi, tanti quanti servivano per chiudere il set sul 25-23. Questa volta, però, il Puma ha saputo trovare la forza per rialzarsi e raccogliere un preziosissimo punto su un campo difficile come quello di Macerata.

Nelle Pumine da segnalare i 21 punti di Alice Tanase, così come i 16 di Beatrice Molinaro. Prezioso anche l'ingresso in campo di Giulia Bonifacio, che ha chiuso la serata con 6 punti all'attivo. Nelle padrone di casa 32 punti per l'opposto polacco Lipska.

PRIMO SET: Buona partenza da parte delle padrone di casa, che si portano subito sul 3-1. Arriva la reazione del Puma, che prima ritrova la parità e poi il vantaggio per il 4-6. Nuovo equilibrio sul 7-7. Ottima difesa delle Pumine e la Lpm va a condurre 10-12. Dopo l’attacco vincente di Tanase le Pumine restano a +2 sul 14-16. Ancora parità sul 17-17. Con le marchigiane avanti 19-18, arriva il primo time-out di coach Delmati. Si combatte punto a punto, ma l’equilibrio permane sul 21-21. Break monregalese e sul 21-23 coach Paniconi ricorre al time-out. Tornano gli spettri della finale, visto che Macerata ritrova la parità sul 23-23. Time-out di coach Delmati. Si rientra in campo è come un film già visto le marchigiane portano a casa il primo set sul 25-23.

SECONDO SET: Come nel set precedente Macerata parte subito forte portandosi sul 5-1. Delmati cerca di correre subito ai ripari chiamando il time-out. Arriva la reazione delle Pumine, che recuperano due lunghezze. Le padrone di casa tornano a spingere e volano sull’8-4. Arriva anche l’ace di Lipska e Macerata va a +6 sul 13-7. Secondo time-out chiesto da Delmati. Si torna in campo e l’opposto polacco concede il bis. La squadra di Paniconi è pressoché perfetta e prende il largo sul 17-10. Break d’orgoglio per la Lpm. Sul 17-13 il tecnico delle marchigiane chiama il time-out. Macerata riprende a correre e dopo l’ace di Pomili si arriva sul 20-13. Sul 24-15 sono addirittura 9 i set-point per le padrone di casa. Al quarto tentativo arriva il punto di Rita per il definitivo 25-18.

TERZO SET: Coach Delmati lascia in campo Bonifacio al posto di Taborelli. Equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 3-3. Macerata avanti 7-6. Sale il vantaggio delle padrone di casa, che vanno a +3 sul 10-7. Il Puma non molla e ritrova la parità sul 12-12. Equilibrio che rimane sul 17-17. Coach Delmati chiama il time-out con Macerata avanti 20-18. Si torna in campo e dopo l’ace di Bonifacio si torna in parità. La Lpm trova anche il punto del vantaggio e sul 20-21 arriva il time-out di coach Paniconi. Al rientro in campo le Pumine piazzano altri due punti per il 20-23. Ancora time-out per la panchina marchigiana. Due punti rosicchiati dalla Cbf Balducci e questa volta a chiedere il time-out è Delmati. Tanase trova il punto del 24-22, con due set-point per la Lpm. Macerata non concede sconti e rimette il risultato in parità per il 24-24. Torna in campo Taborelli. Si va avanti ai vantaggi. Dopo quattro match-point sprecati da Macerata, la Lpm trova la zampata vincente per conquistare il set sul 30-32.

QUARTO SET: Ripartono bene le Pumine, che dopo l’attacco vincente di Tanase si portano sull’1-4. Il muro della Lpm sembra impenetrabile e sul punteggio di 1-6 coach Paniconi non può fare altro che chiamare il time-out. Si torna in campo ma il trend non cambia. Ace di Mazzon e punto dell’1-8. Pumine inarrestabili. Arriva la reazione di Macerata, che recupera tre lunghezze. Le padrone di casa sembrano aver superato il momento di difficoltà. Il vantaggio della Lpm si riduce a due lunghezze. Sul 10-12 arriva il time-out di coach Delmati. Il muro marchigiano ritrova solidità e si arriva sul 14-15. La rincorsa di Macerata viene premiata con il punto del 16-16. Il Puma rimette il muso avanti sul 18-20, ma subisce subito il recupero di Macerata. Time-out chiesto da coach Delmati. Lo imita poco dopo Paniconi, quando il risultato è di 20-22. Nuova parità sul 22-22. Torna in campo Taborelli per Bonifacio. Set-point conquistato da Leah Hardeman, ma la statunitense sbaglia la battuta e si torna in parità. Ancora un tentativo per le Pumine e questa volta il muro di Beatrice Molinaro vale la conquista del set sul 24-26. Si va al tie-break!

TIE-BREAK: Si comincia con l’ace di Pomili. Pronta risposta delle Pumine con il muro vincente di Taborelli. Macerata avanti 3-1 e subito time-out chiesto da coach Delmati. Si torna in parità sul 4-4. Nuova zampata del Puma, che va a condurre 5-7. Pronta la richiesta di time-out di coach Paniconi. Si ritorna in equilibrio sul 7-7. Si va al cambio campo con Macerata avanti 8-7. Ancora parità sul punteggio di 11-11. Si continua a lottare punto a punto. Sul 12-13 time-out di coach Paniconi. Le padrone di casa ribaltano la situazione e conquistano un matc-point sul 13-14. Prima, però, c’è il time-out di coach Delmati. Al secondo tentativo il Macerata trova il punto decisivo per il 16-14.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 9, Martinelli 9, Giubilato, Renieri 17, Pirro, Lipska 32, Peretti 3, Mancini 17, Maruotti, Rita 2, Galletti, Sopranzetti, Bisconti. Allenatore Luca Paniconi; 2° All. Michele Carancini

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 7, Scola 4, Midriano, Bonifacio 6, Mazzon 13, De Nardi, Hardeman 14, Bordignon, Molinaro 16, Tanase 21, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

ARBITRI: 1° Maurizio Merli (Terni); 2° Fabio Toni (Terni)