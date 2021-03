Volley A2/F: “Puma…non dimenticarti chi sei!” La Lpm Bam Mondovì oggi ritrova il Macerata in Pool Promozione

Voglia di riscatto di un Puma arrabbiato! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 17) si rituffa nella Pool Promozione, facendo visita proprio alla squadra che appena tre giorni fa l’ha battuta nella finale di Coppa Italia di Rimini, il Cbf Balducci Hr Macerata. Le Pumine dopo la sconfitta di domenica non hanno fatto ritorno a Mondovì, preparando il match in una località marchigiana. La gara di oggi potrà dire quanto la sconfitta di Coppa avrà inciso psicologicamente sulla squadra di Delmati.

Taborelli e compagne sono chiamate ad una reazione ed hanno di certo i numeri per farlo. Basti ricordare quanto di buono fatto dal Puma fino a questo momento: Quindici vittorie conquistate su diciotto gare disputate in regular season, che sono valse il primo posto in classifica, vittoria in rimonta sul campo dell’ex capolista Roma dopo un mese di assenza dai campi a causa del Covid-19, quarti e semifinale di Coppa Italia con prestazioni travolgenti.

Questi sono solo alcuni dei dati che contraddistinguono la stagione della Lpm fino a questo momento. Ora le ragazze di Delmati devono tirare fuori gli artigli ed il carattere, dimostrare che il passo falso di Rimini è stato solo un incidente di percorso. Insomma, dalle Pumine ci si attende un segnale di vivacità. Una prova d’orgoglio per riprendere un cammino verso un risultato prestigioso. In caso contrario si correrebbe il rischio di dilapidare un patrimonio costruito con impegno, sudore e tanto merito.

Ovviamente quello di oggi non è un impegno facile, anche perché il Macerata è probabilmente la squadra più in forma del campionato. Ma le Pumine non devono avere paura, anzi devono trasformare la delusione e la rabbia della sconfitta di domenica in “energia” positiva. Coppia di arbitri umbri per questo delicato match, con i ternani Maurizio Merli e Fabio Toni. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale LVF-TV. Al “Fontescodella” di Macerata il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.