Volley: Pioggia di rinvii a causa del Covid-19 in serie A2 Femminile. Salta anche Lpm Bam Mondovì-Omag San Giovanni in Marignano

Il Covid-19 entra nuovamente a “gamba tesa” sul campionato di serie A2 Femminile. Al momento, tra Pool Promozione e Pool Salvezza, sono già 15 le partite rinviate a causa dell’emergere di positività al virus. Fortunatamente non vengono segnalate situazioni gravi o preoccupanti e questa è già una buona notizia.

L’altra buona notizia giunge da Pinerolo, dove in seguito alla segnalazione di un caso di positività nello staff, si è dato cordo ad un ulteriore giro di tamponi sul gruppo squadra. Tamponi che non hanno evidenziato ulteriori casi di positività. La squadra di coach Marchiaro, pertanto, da ieri ha ripreso regolarmente gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Nelle ultime ore, però, sono iniziate a fioccare le ufficialità sui rinvii.

Le squadre interessate dalle positività o in corso di ulteriori accertamenti dovrebbero essere tre in Pool Promozione (San Giovanni in Marignano, Vallefoglia, e Sassuolo) e due nella Pool Salvezza (Talmassons e Club Italia). La Lega ha già provveduto a rinviare 15 partite che interessano queste cinque formazioni. A queste si aggiungono le due gare di Pool Promozione rinviate alla prima giornata (Cutrofiano-Roma e Pinerolo-Macerata) per la concomitanza con altri impegni.

Insomma, dopo 3 giornate sono di fatto già 17 le partite che attendono di essere riprogrammate. Uno scenario non facile e che di certo non consente di vivere sogni tranquilli a tutte le società e alle protagoniste che scendono in campo, che con coraggio e spirito di sacrificio stanno affrontando questa complicata stagione agonistica. Per la Lpm Bam Mondovì, che nel pomeriggio di oggi scenderà in campo contro il Macerata, già certo il rinvio del match di domenica contro la Omag San Giovanni in Marignano. Ecco l’elenco di tutte le partite rinviate nelle due Pool a causa delle positività al Covid-19:

LE GARE RINVIATE PER COVID-19 IN POOL PROMOZIONE

14/03 3^ andata S.G.Marignano A&S Roma 14/03 3^ andata V. Soverato E. Pinerolo 14/03 3^ andata Vallefoglia Sig. Marsala 21/03 4^ andata A&S Roma Vallefoglia 21/03 4^ andata Lpm Mondovì S.G.Marignano 21/03 4^ andata G.W. Sassuolo Cbf Macerata 24/03 5^ andata Vallefoglia Eur. Pinerolo 24/03 5^ andata S.G.Marignano Sassuolo 28/03 1^ ritorno Sassuolo V. Soverato

LE GARE RINVIATE PER COVID-19 IN POOL SALVEZZA