Sci alpino: ufficializzato l'elenco degli atleti qualificati per i Campionati Italiani Children

Mentre stanno per iniziare i Campionati Italiani Aspiranti a Pila, sono stati ufficializzati gli elenchi degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali che si sono qualificati per i Campionati Italiani Children di sci alpino, in programma al Monte Zoncolan da lunedì 22 marzo, con l'organizzazione curata dallo Sci Club Monte Dauda.

I protocolli di prevenzione anti-Covid dellamanifestazione prevedono un numero di tecnici limitato in pista e l'effettuazione di un tampone obbligatorio entro le 48 ore precedenti l’arrivo nella località. Saranno tre le piste utilizzate, la Zoncolan 1, Zoncolan 2 e Tamai 2. L’organizzazione ha previsto due zone ben distinte (gialla e verde) in modo da evitare spazi in condivisione tra le categorie Allievi e Ragazzi.

Il 22 marzo i Ragazzi partiranno con lo Slalom, mentre gli Allievi gareggeranno in Gigante, il 23 sono in programma il Gigante Ragazzi e la prova del Super-G Allievi, il 24 prova del Super-G Ragazzi e la gara di Super-G Allievi, il 25 la chiusura con il Super-G Ragazzi e lo Slalom Allievi.

Sul sito www.sciclubmontedauda.it saranno disponibili tutti gli aggiornamenti, il programma, i risultati, le classifiche, le immagini e i video della rassegna nazionale.

Nella categoria Allievi femminile si sono guadagnate la qualificazione Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli), Sofia Mattio (Ski College Limone), Alessandra Banchi (Golden Team Ceccarelli), Anita Ochrymowicz (Sauze d’Oulx), Eleonora Zanetti (Golden Team Ceccarelli), Giada Pizzorno (Mondolè Ski Team), Adriana Castaldo (Equipe Beaulard), Rebecca Frigiolini (Ski Team Valsesia), Matilde Casse (Sansicario) e Ludovica Madiotto (Sauze d’Oulx).

In campo maschile sono qualificati Edoardo Simonelli (Les Arnauds), Leonardo Varzi (Ski Team Valsesia), Giorgio Garnier (Equipe Beaulard), Marco Leone (Golden Team Ceccarelli), Tomas Deambrogio (Sauze d’Oulx), David Del Mare (Equipe Beaulard), Gilberto Bernardi (Sestriere), Carlo Casaccia (Varallo), Andrea Trommacco (Pragelato), Manuel Monnier (Sansicario Cesana), Brahim Matteo Houkmi (Sansicario Cesana), Pietro Mazzoleni (Mondolè Ski Team), Alessandro Abbà (Val Vermenagna), Fabrizio Giraudo (Val Vermenagna) e Giacomo Rej (Sestriere).

Le Ragazze qualificate sono Beatrice Mazzoleni (Mondolè Ski Team), Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard), Francesca Banchi (Golden Team Ceccarelli), Matilde Boaglio (Sestriere), Maddalena Rossi (Ski Team Sauze 2012), Martina Ivanov (Sauze d’Oulx), Valeria Cuppari (Golden Team Ceccarelli), Federica Musso (Golden Team Ceccarelli), Beatrice Carle (Mondolè Ski Team) ed Emma Bastita (Pragelato).

Nella categoria Ragazzi maschile i qualificati sono: Federico Massimilla (Mondolè Ski Team), Lorenzo Cuzzupè (Equipe Pragelato), Emanuele Paisio (Golden Team Ceccarelli), Tommaso Brignoli (Sansicario Cesana), Simone Moschini (Sestriere), Carlo Zampieri (Sauze d’Oulx), Andrea Gianotti (Ski Team Valsesia), Alessandro Massola (Sauze d’Oulx), Francesco Sadowski (Equipe Limone), Alessandro Calvi (Equipe Pragelato), Luca Beraudon (Sestriere), Gabriele Badino (Sestriere), Erik Passet (Equipe Pragelato), Ettore Bussei Canone (Sestriere) e Ludovico Pignata (Sauze d’Oulx).