Si sono conclusi i lavori in frazione San Rocco di Busca, precisamente di un manto di strada n via Bicocca.

Un tratto particolarmente critico. Il sedime era in parte frenato sul canale irriguo attiguo.



Si è provveduto alla ricostruzione completa della strada, con successivo posizionamento una barriera di protezione.



Un intervento eseguito in economia a cura dell’Ufficio tecnico comunale di Busca, importante per la sicurezza stradale.