Volley Serie C, decretata la sospensione dei campionati

Il comitato regionale FIPAV ha decretato la sospensione di tutti gli incontri della sesta e della settima giornata dei campionati di Serie C, femminile e maschile, considerato l'aggravarsi della situazione pandemica nella nostra regione.

Le partite potranno essere recuperate nei weekend del 24 e 25 aprile e dell' 1 e 2 maggio.

Contestualmente è stato deciso, se la situazione epidemiologica lo consentirà, di recuperare gli incontri non disputati nelle prime cinque giornate dei campionati di serie C, tra domenica 28 marzo e venerdì 9 aprile. Salvo diverse indicazioni, sabato 10 aprile sono in programma le partite della nona giornata dei campionati.

Rinviati anche gli incontri di Under 15 femminile, Eccellenza regionale laddove l'attività agonistica dovrebbe ripartire domenica 11 aprile.