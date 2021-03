Alba, sopralluogo nel sottopasso pedonale. L’assessore: "Valutazioni in corso" [FOTO]

Proseguono le valutazioni che l’Amministrazione albese sta facendo con riguardo alla possibilità di riaprire il sottopassaggio della stazione ferroviaria, collegamento pedonale realizzato nei primi anni 80, chiuso da un quindicennio per i problemi relativi al sempre maggiore degrado di cui era intanto divenuto oggetto.



Il proposito di restituire l’infrastruttura alla città viene portata avanti dall’assessore Marco Marcarino, che nei giorni scorsi vi ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune, verificandone "le buone condizioni strutturali", ma spiegando anche che, dopo anni di abbandono, il passaggio avrebbe ovviamente bisogno di una severa azione di pulizia, tanta è l’immondizia di ogni tipo che attualmente contiene.



"In prospettiva – aggiunge l’esponente della Giunta Bo – la sua riapertura consentirebbe di superare le criticità collegate agli attraversamenti in superficie, e in special modo a quello posto ai piedi del cavalcavia di via Einaudi, verso piazza Michele Ferrero, che da sempre rappresenta problemi di sicurezza per i pedoni, oltre a costituire un rallentamento del traffico nella zona, coi conseguenti problemi ambientali. Siamo però ancora alle prime valutazioni e certamente occorrerà procedere per gradi. Un’opzione è quella di pensare a una prima fase nella quale entrambi i passaggi siano attivi, col sottopassaggio opportunamente ripulito, videosorvegliato e chiuso nelle ore notturne".