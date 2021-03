Bra, campane a distesa alle 19 di oggi, giovedì 18 marzo, per ricordare le vittime del Covid

Il virus della fede è più forte del Coronavirus. Oggi, giovedì 18 marzo, alle ore 19 in punto, a Bra verranno suonate a distesa tutte le campane per ricordare tutte le vittime del Covid-19.

Lo ha annunciato don Giorgio Garrone, parroco delle chiese di Sant’Andrea e Sant’Antonino, attraverso un tam tam sui social.

Il suono a distesa delle campane sarà un “grido di speranza” dell’intera comunità e insieme un segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso persone care in questo tempo di emergenza.

“Dobbiamo contagiare il mondo con la speranza”. È il messaggio di papa Francesco per tutti, credenti e non credenti, a trovare la forza per resistere e vincere la dura battaglia. E le campane, come i battiti del cuore, possono servire anche a questo, oltre a ricordare tanti defunti che non hanno potuto ricevere l’ultimo saluto.

Perciò, apriamo le finestre e l’animo alla preghiera attraverso il suono rassicurante che gli antichi bronzi sanno regalare quale messaggio di speranza e solidarietà.