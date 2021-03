Centallo è pronta a ricevere i vaccini: Pala CRF allestito ad ambulatorio

Nei giorni scorsi il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa ha portato a conoscenza, tramite il proprio profilo Facebook, la presenza di una struttura che potesse essere allestita a centro per la somministrazione dei vaccini. L’edificio è il pala CRF, che si estende su una superficie di 1000 metri quadri, suddivisi in un locale di 200 mq e un secondo di 800 mq, aria condizionata e riscaldamento, 8 uscite di emergenza e un parcheggio da 300 posti auto.



Il primo cittadino ha anche pubblicato un video, nel quale mostra che il Pala CRF è già stato adibito a centro per la somministrazione dei vaccini. L’allestimento è stato effettuato con la collaborazione del Picchio Rosso, dei ragazzi del progetto Carceri e dell’amministrazione.



L’area è stata preparata seguendo un percorso a senso unico, dove all’ingresso sono presenti i misuratori di temperatura corporea e i disinfettanti. L’interno, in qualsiasi istante può essere sanificato grazie agli strumenti in possesso del Comune e i vaccini possono essere somministrati nelle 4 cabine adibite.

“Tutte le documentazioni necessarie sono già state acquisite, - comunica il sindaco Chiavassa - la sala è stata preparata, è pronta all’utilizzo ed è a disposizione di qualsiasi autorità che la voglia utilizzare, senza costi. Solo con le vaccinazione possiamo debellare questo virus. Dateci i vaccini, noi siamo pronti”.