Cuneo, amministrazione a colloquio con le realtà sportive del territorio: un successo il primo focus group

Un successo il primo focus group con società e associazioni sportive della città di Cuneo, tenutosi nella serata di lunedì 15 marzo: un nuovo passo avanti nel percorso "Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali" ideato dal Comune e da SG Plus, e che punta a conferire alla città un vero e proprio Piano Strategico dello Sport.

L'ultimo aggiornamento in merito al progetto è stato realizzato in una commissione nelle scorse settimane.

Presente all'incontro anche l'assessore Cristina Clerico e i rappresentanti dell'ufficio sport; si è parlato di nuova offerta sportiva, delle strategie per la ripresa post-Covid, del coinvolgimento di giovani e giovanissimi e delle opportunità offerte in tal senso da bandi di finanziamento nazionali ed europei. Tante le idee raccolte, tutte improntate a celebrare lo sport come promotore di una ripresa della socialità sana e come spazio di crescita.

Nell'ambito del progetto sono previsti due nuovi incontri, nei quali si parlerà di gestione dell’impiantistica sportiva e della pratica outdoor. Si terrà anche un percorso formativo online dedicato alle società e alle associazioni.